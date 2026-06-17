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CASO ZAPATERO

¿Qué futuro judicial le espera a ZP? Responde el exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada

¿Qué delitos podrían acarrear penas más elevadas? ¿Cuándo puede un juez acordar medidas cautelares como la retirada del pasaporte o incluso la prisión provisional? El exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada desgrana las principales claves jurídicas del caso que centra la actualidad.

Salvador Viada, sobre Zapatero

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Leire Pérez
Leire Pérez
Publicado:

La declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional centra este miércoles la actualidad política y judicial. Para analizar las posibles consecuencias legales de la investigación, el exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha intervenido en Espejo Público, donde ha valorado los delitos que podrían estar sobre la mesa y las medidas cautelares que podría adoptar el juez.

Preguntado por la gravedad de los hechos investigados y por las posibles penas a las que podría enfrentarse Zapatero, Viada ha señalado que "el más grave de todos es la dirección de organización criminal". Además, ha añadido que "el contrabando también podría ser...", aunque ha precisado que "estamos hablando de máximo 6 años... pero son varios delitos, así que hay que tener en cuenta la suma de todos los delitos". Durante la entrevista también se ha abordado la posibilidad de que el juez pudiera acordar medidas cautelares como la retirada del pasaporte o incluso la prisión provisional. En este sentido, Viada ha recordado que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que con un delito en el que hay indicios suficientes, castigado de pena de más de 2 años, puede llevar consigo la prisión provisional siempre que exista el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o comisión de nuevos delitos".

El riesgo de fuga y el origen de las joyas

A su juicio, el elemento determinante en este caso sería la posibilidad de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la Justicia. "Aquí lo que hay que valorar es el riesgo de fuga, esta es la clave. Esto lo tiene que valorar el juez", ha explicado. El exfiscal ha asegurado además que la adopción de una medida de este tipo no sería excepcional en procedimientos de esta naturaleza. "Yo he pedido prisión para gente con delitos de este mismo calibre", ha afirmado. Y ha añadido que existen circunstancias específicas que diferencian este caso de otros: "Hay unas circunstancias que concurren en Zapatero y no en otras personas. Alguien que tiene tanto dinero en casa, tiene más facilidades que otros".

Otra de las cuestiones analizadas durante la entrevista ha sido el origen de determinadas cantidades de dinero que forman parte de la investigación. Sobre este punto, Viada ha advertido de que incluso si esos fondos fueran considerados una donación, podrían tener relevancia penal. "En el supuesto de que sea una donación, eso también es un delito. Porque que un funcionario público reciba una donación que excede de los límites de la cortesía, es un delito", ha señalado. Asimismo, el exfiscal ha sido preguntado por la imagen que ha dejado la llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional a través de la puerta habitualmente reservada para fiscales y jueces y si ello podría interpretarse como un trato de favor.

Viada ha reconocido la singularidad de la figura del expresidente y los factores que rodean su situación personal e institucional. "Es un expresidente del Gobierno y eso importa", ha valorado. No obstante, ha recordado que "hay personas que con delitos menos graves han entrado en prisión". En su análisis, también ha destacado el peso que pueden tener determinadas circunstancias a la hora de evaluar un eventual riesgo de fuga. "Estamos hablando de un señor que tiene escolta, que tiene una reputación importante, un señor que es un símbolo del socialismo. Un señor que tiene beneficios del Estado por ser expresidente... todo eso tiene que contar a la hora de si se puede o no fugar", ha concluido.

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