Última hora de la imputación de Zapatero en directo: la UDEF sitúa a Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado nuevas conversaciones y mensajes al caso Plus Ultra, que apuntan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto intermediario en gestiones realizadas a favor de la aerolínea en España y Venezuela.

Según el informe policial, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, directivos de Plus Ultra y sus abogados intercambiaron mensajes relacionados con la investigación judicial sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la compañía aérea. Entre las conversaciones figura un chat de mayo de 2021 en el que un accionista de la aerolínea aseguraba que "la fiscal jefa es amiga".

Captura Informe UDEF Caso Zapatero | Antena 3

El documento también recoge mensajes entre responsables de Plus Ultra y personas vinculadas al entorno de Zapatero en Venezuela. En uno de ellos, el presidente de la compañía afirmó haber mantenido una "conversación satisfactoria" con Manuel Fajardo, considerado hombre de confianza del expresidente.

La UDEF sostiene además que Zapatero habría felicitado a directivos de Plus Ultra tras lograr permisos de vuelo entre Madrid y Caracas. Los investigadores consideran que estas comunicaciones podrían reforzar los indicios sobre una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionada con el rescate de la aerolínea.

Captura Informe UDEF Caso Zapatero | Antena 3 Noticias

La investigación continúa abierta en la Audiencia Nacional y, por el momento, no existe ninguna condena judicial firme.

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