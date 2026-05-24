IMPUTACIÓN ZAPATERO
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: la UDEF sitúa a Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra
Sigue en directo la última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado nuevas conversaciones y mensajes al caso Plus Ultra, que apuntan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto intermediario en gestiones realizadas a favor de la aerolínea en España y Venezuela.
Según el informe policial, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, directivos de Plus Ultra y sus abogados intercambiaron mensajes relacionados con la investigación judicial sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la compañía aérea. Entre las conversaciones figura un chat de mayo de 2021 en el que un accionista de la aerolínea aseguraba que "la fiscal jefa es amiga".
El documento también recoge mensajes entre responsables de Plus Ultra y personas vinculadas al entorno de Zapatero en Venezuela. En uno de ellos, el presidente de la compañía afirmó haber mantenido una "conversación satisfactoria" con Manuel Fajardo, considerado hombre de confianza del expresidente.
La UDEF sostiene además que Zapatero habría felicitado a directivos de Plus Ultra tras lograr permisos de vuelo entre Madrid y Caracas. Los investigadores consideran que estas comunicaciones podrían reforzar los indicios sobre una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionada con el rescate de la aerolínea.
La investigación continúa abierta en la Audiencia Nacional y, por el momento, no existe ninguna condena judicial firme.
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Última hora de la imputación de Zapatero en directo: así hablan Sola y Reyes de Zapatero
En el informe de la UDEF se puede leer como Rodolfo Reyes, propietario de Plus Ultra, habla con Julio Martínez Sola, conocido como 'Julito' para organizar la trama. Durante la conversación en la que Reyes le pregunta si "sirve de algo ese señor", en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. Julito le señala que es "pro Sánchez" y "pro Maduro".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: cantidades para ZP y su entorno según el informe
La captura muestra las cantidades que Análisis Relevante habría pagado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Como la trama Plus Ultra comienza a llamar a puertas políticas
Rodolfo Reyes, Propietario de Plus Ultra, realiza una serie de actuaciones paralelas tendentes a explorar diferentes vías alternativas, tratando de establecer contactos con personas del más alto nivel. Rodolfo Reyes pregunta a Ramón Gordils viceministro de Cooperación de Nicolás Maduro, si José Luís Rodríguez Zapatero podría prestarles ayuda como grupo de presión política en relación con su compañía PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS S.A. o en el ámbito de los procesos de concesión
de ayudas públicas o financiación: "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby politico Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Julio Martínez se plantea "tirar de la manta"
Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado por los investigadores una de las figuras relevantes del caso Plus Ultra, se estaría planteando "tirar de la manta" tras sentirse abandonado en el marco del procedimiento judicial, según ha confirmado Antena 3 Noticias.
De acuerdo con esta información, Martínez habría trasladado a su entorno más cercano que está "dolido" porque considera que le han dejado "solo".
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Ayuso pide a Sánchez "dar un paso al lado"
La Comunidad de Madrid reclamaba este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y abandone el cargo ante la "corrupción generalizada" que, a juicio del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, rodea al PSOE.
El consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín, aseguraba que "todo lo que rodea" a Sánchez "es corrupción" y mostraba su preocupación por los casos que afectan al entorno del presidente y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Belarra ve al PSOE "políticamente agotado" tras la imputación de Zapatero
La líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra marca "el fin de una etapa" y sostuvo que el PSOE está "políticamente agotado". Además, afirmó que el auto judicial "pinta feo" y reconoció que en su formación están "más preocupados" conforme se conocen nuevos detalles, aunque descartó apoyar una posible moción de censura del PP contra Pedro Sánchez.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Torres defiende la presunción de inocencia de Zapatero
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendía este sábado que se respete el principio constitucional de presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, y criticaba a la oposición por dictar condenas anticipadas.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo: Zapatero felicitó a la trama Plus Ultra
Según el informe al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el expresidente José Luis Rodríguez habría mandado mensajes y emails que revelarían su presunto liderazgo en una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En concreto, Zapatero habría felicitado el 31 de julio de 2021 desde su teléfono móvil a Julio Martínez Martínez tras conseguir permisos de vuelo entre Madrid y Caracas para la compañía aérea. "En tiempo y en forma. Exitosa gestión…", escribió el exmandatario.
Última hora de la imputación de Zapatero en directo:
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
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