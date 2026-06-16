Los mensajes clave del caso Plus Ultra: un exdirectivo habla de una posible "remuneración" para Zapatero 3 meses antes del rescate

Marzo de 2020. Estamos en plena pandemia. Y los directivos de Plus Ultra intentan conseguir un rescate del Gobierno. Quieren explorar todas las vías. Antena 3 Noticias ha accedido a algunos de los mensajes que intercambiaron, algunos de ellos inéditos.

- Rodolfo Reyes: "¿Tienes idea de cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc?".

- Julio Martínez Sola: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

- Rodolfo Reyes: "Delcy que llame a Ábalos".

- Julio Martínez Sola: "O alguien con Zapatero..."

- Rodolfo Reyes: "¿Sirve para algo ese 'señor'?"

- Julio Martínez Sola: "Es pro Sánchez".

- Rodolfo Reyes: "Y pro Maduro".

- Julio Martínez Sola: "El fin justifica los medios".

Empieza así una trama para lograr influir en el Ejecutivo a través del expresidente, al que incluyen en una lista de posibles políticos afines. El exdirectivo Rodolfo Reyes (cuyo móvil es una prueba fundamental en la causa) enumera a "Zapatero, el colitas, Sánchez, Ábalos…" como "los nuevos amiguetes". La supuesta mediación de Zapatero se produciría a través de su amigo, el empresario Julio Martínez, otro de los investigados. La negociación parece que avanza. Y en diciembre se produce esta conversación:

- Julio Martínez Sola: "Van a llamar al sobrino de Camilo desde vicepresidencia. Le darán un paquete para Julio Martínez (Zapatero). Para que lo llevemos en el vuelo del 14"

- Rodolfo Reyes: "'La remuneración'".

El rescate llega tres meses después

Se desconoce el contenido de ese paquete y si por vicepresidencia se refieren a Delcy Rodriguez. Tres meses después se rescata la aerolínea. Antena 3 Noticias también ha accedido al chat entre Julio Martínez y el propio Zapatero, pero la mayoría de mensajes aparecen borrados o son ininteligibles.

Mañana, Zapatero declara como investigado en la Audiencia Nacional. Está citado no solo por el caso Plus Ultra sino también por las joyas encontradas en su despacho, lo que ha motivado la creación de una pieza separada.

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