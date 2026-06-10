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Zapatero reclama a la Audiencia Nacional más información de EEUU sobre el móvil de Rodolfo Reyes en el caso Plus Ultra

La defensa del expresidente solicita al juez Calama detalles sobre la incautación, el análisis y la cadena de custodia del teléfono de un exdirectivo de la aerolínea investigada.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero EFE

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El expresidente del Gobierno ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que solicite a las autoridades de Estados Unidos información adicional sobre el acceso al teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la compañía aérea y una de las personas investigadas en la causa.

La petición llega después de que el magistrado activara mecanismos de cooperación jurídica internacional para incorporar al procedimiento el contenido del dispositivo como posible elemento probatorio. La investigación analiza distintas actuaciones relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia.

Dudas sobre la obtención de la información

En el escrito remitido al juzgado, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, sostiene que existen interrogantes sobre cómo se produjo la intervención del teléfono y el tratamiento posterior de la información obtenida. Entre los aspectos que considera necesarios aclarar figuran la incautación del dispositivo, el sistema utilizado para extraer los datos y las garantías aplicadas durante todo el proceso.

La defensa también cuestiona la autenticidad de las comunicaciones analizadas y reclama conocer con detalle la conservación y custodia del terminal desde que fue intervenido por las autoridades estadounidenses. Según expone el letrado, el intercambio de información entre los cuerpos policiales de ambos países plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Qué información solicita la defensa

El escrito pide que Estados Unidos identifique la resolución judicial, autorización administrativa o decisión que permitió intervenir o clonar el teléfono de Reyes. Asimismo, solicita conocer la investigación en la que se enmarcó esa actuación y los informes elaborados durante la extracción de la información.

La defensa también reclama detalles técnicos sobre el procedimiento empleado, incluyendo si la extracción fue total o parcial, el tipo de software utilizado y la autoridad encargada del análisis del dispositivo.

Además, solicita información sobre los mecanismos de verificación de la integridad de los datos, la cadena de custodia seguida hasta su entrega a las autoridades españolas y las comunicaciones mantenidas entre las unidades policiales de ambos países.

Petición de acceso completo a las pruebas

En un escrito anterior incorporado a la causa, la defensa ya había denunciado la falta de acceso a determinados dispositivos electrónicos utilizados durante la investigación. Entre ellos figuraría el teléfono de Rodolfo Reyes, al que se refieren distintos informes policiales y documentos del procedimiento.

Por ello, Zapatero insiste ahora en que se aclaren todas las circunstancias relacionadas con la obtención y utilización de ese material, al considerar que resulta relevante para garantizar plenamente el derecho de defensa durante la instrucción judicial.

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