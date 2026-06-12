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Armando Rodríguez, sobre el origen de las piezas de Zapatero: "Son joyas que se realizan en Oriente Medio"

El secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid sostiene en una entrevista en Antena 3 Noticias que se trata de joyas "excepcionales", cuyo estilo encaja con la alta joyería de las monarquías árabes.

Entrevistas Espejo Publico - Entrevista a Armando Rodríguez, secretario general del gremio de joyeros de Madrid

Armando Rodríguez, experto en joyas, sobre el origen de las piezas de Zapatero: "Son joyas que se realizan en Oriente Medio" | Antena3.com

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Marta Alarcón
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Las 103 piezas de joyería valoradas en 1,3 millones de euros y atribuidas al entorno de Zapatero, han despertado la atención de expertos del sector por sus características y su elevado valor. Entre las piezas figuran 15 collares, 11 brazaletes, 41 pares de pendientes, 8 anillos, 8 relojes y otras 20 joyas, según la información difundida sobre la intervención.

La pieza más valiosa sería un collar de diamantes y esmeraldas, elaborado en oro blanco de 18 quilates, cuya valoración alcanza los 278.000 euros. No obstante, el joyero Manuel Spinosa sostiene que el precio de mercado podría ser incluso superior, al señalar que las tasaciones para la reventa o subastas, suelen realizarse con criterios conservadores.

Pero las declaraciones más llamativas llegan de Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, quien considera que el conjunto analizado no se corresponde con las colecciones habituales presentes en patrimonios familiares españoles.

"Son joyas excepcionales"

"Son joyas excepcionales, el estilo puede encajar con un tipo de joyería que se esté haciendo en Oriente Medio", ha explicado Armando a Antena 3 Noticias. El experto va más allá, asegurando que se trata de piezas asociadas a entornos de gran exclusividad. "No existe nada más que en ese tipo de entornos", señala en referencia a las monarquías árabes y círculos de gran poder adquisitivo de la región.

El experto en joyas también apunta a que algunas piezas podrían incorporar marcas o numeraciones identificativas, capaces de facilitar la trazabilidad de los fabricantes, un aspecto que, según explica, es habitual en determinados trabajos de alta joyería.

Las valoraciones y el origen de las piezas continúan siendo objeto de análisis, mientras las declaraciones de los expertos sitúan el foco en la singularidad de una colección que, por su diseño, materiales y exclusividad, se alejaría de los estándares habituales del mercado europeo.

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