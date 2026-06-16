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Los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes: "Zapatero, el colitas, Sánchez y Ábalos nuevos amiguetes"

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a las conversaciones donde hemos conocido que el expresidente formaba parte de un grupo de WhatsApp de Análisis Relevante.

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Los mensajes del móvil del exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El juez José Luis Calama ha rechazado aplazar la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho. Su citación en la Audiencia Nacional está fechada para el miércoles y jueves, donde el expresidente tendrá que responder a las preguntas del magistrado por el rescate de la compañía Plus Ultra y las joyas.

Un día antes de su declaración, Antena 3 Noticias ha tenido acceso a conversaciones del teléfono móvil del exdirectivo de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, y también conversaciones entre Zapatero y Julio Martínez. Gracias a estas casi 17.000 páginas de chat conocemos que el expresidente formaba parte de un grupo de WhatsApp de Análisis Relevante. Sin embargo, no participaba demasiado.

Algunos de los mensajes que aparecen son incomprensibles, parece que escribieran en clave. Zapatero dice a Julio "País compartir informe alta supuestos nacionales com onu para estatus rechaza con la información". Y este le responde: "Pero la de los pasajeros incremento locuacidad observo covid de un consecuencia no si es en se notable".

No obstante, las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola son más claras, en las que intentan conseguir el rescate de la aerolínea. El principal accionista de la compañía le dice: "Tienes idea de cómo llegamos a los hilos políticos, temas ayudas, financiamiento etc etc etc". Sola le responde que se lo comentó "Roberto" y él lo lanzó "por dos vías".

"Es pro Maduro"

Ante esto, Reyes escribe "Delcy que llame a Avalos", mientras que el presidente de Plus Ultra sugiere: "O alguien con Zapatero". Pero ambos buscan atajos y quieren tirar de Zapatero, aunque Reyes pregunta si "sirve para algo ese 'señor'". A lo que Martínez Sola le responde que "es pro Sánchez" y Reyes añade "y pro Maduro". Y zanja con un "el fin justifica los medios".

También hay un mensaje en el que Rodolfo Reyes se refiere a "Zapatero, el colitas, Sánchez y Ábalos" como "nuevos amiguetes"

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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