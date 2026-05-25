La UDEF vincula pagos de empresarios chinos con el entorno de Zapatero

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra sigue ampliando el foco internacional de la presunta trama y sitúa a Venezuela como uno de los principales escenarios de las relaciones analizadas por la Policía. El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recoge conversaciones internas de responsables de la aerolínea en las que comentan la actividad internacional de José Luis Rodríguez Zapatero y su influencia en el entorno político venezolano.

Según la documentación incorporada a la causa, varios socios y directivos de Plus Ultra conocían los desplazamientos del expresidente a Caracas y seguían de cerca su agenda política. En algunos mensajes intervenidos, incluso llegan a asegurar que Zapatero "manda" en Venezuela, en referencia al peso que atribuían al exdirigente socialista dentro del país.

Las conversaciones hacen referencia especialmente a las elecciones legislativas venezolanas de diciembre de 2020, en las que Zapatero participó como acompañante internacional. En esos mensajes, el presidente de Plus Ultra comentaba el papel que, a su juicio, iba a desempeñar el expresidente español durante aquellos comicios.

Nuevos vínculos con empresarios chinos

El informe policial también incorpora información sobre presuntos ingresos cercanos al medio millón de euros que Zapatero habría recibido de empresarios o compañías chinas. Algunos de esos nombres, según la documentación analizada, estarían relacionados con la tecnológica Huawei.

La investigación menciona además sociedades vinculadas a Julio Martínez, amigo del expresidente y presidente de Plus Ultra. Una de ellas aparece registrada en las Islas Vírgenes Británicas, considerado un territorio de baja tributación.

Todo ello forma parte de un sumario cuya publicación completa se espera para este lunes y que mantiene elevada la expectación política y judicial.

Hasta ahora, el único mensaje atribuido directamente a Zapatero dentro de la documentación conocida sería un breve texto en el que se lee: "Exitosa gestión".

Conversaciones internas sobre el rescate

La UDEF también recoge mensajes de un grupo de WhatsApp denominado "PU", integrado por directivos de Plus Ultra. El contenido fue hallado en el teléfono móvil del director financiero de la compañía, Roberto Roselli.

En esas conversaciones, los responsables de la aerolínea celebraban el rescate público días antes de que fuese aprobado oficialmente por el Consejo de Ministros. Uno de los mensajes atribuidos a un alto cargo de la SEPI, Ángel Partearroyo, aseguraba que todo estaba "ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros después de vuestro ok".

Los participantes insistían además en mantener la discreción. "Nada de prensa hasta el Consejo de Ministros, por favor", señalaba uno de los mensajes. "Calladitos nos vemos más guapos", respondía Rodolfo Reyes, empresario venezolano y accionista vinculado a la compañía.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene públicamente su respaldo tanto al rescate de Plus Ultra como a Zapatero, aunque algunas voces dentro del bloque parlamentario que sostiene al Ejecutivo empiezan a elevar el tono. El presidente del PNV, Aitor Esteban, aseguró en las últimas horas que "es muy difícil que Sánchez termine la legislatura".

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