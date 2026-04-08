Una activista iraní, sobre el papel de Irán en la guerra: "Ha cogido la sartén por el mango con el cierre de Ormuz y ha desestabilizado la economía mundial"

Las declaraciones delmandatario estadounidense en las que amenazaba con "acabar con la civilización" de Irán, llegaban días antes de que venciese la prórroga de su ultimátum. El plazo terminaba a las dos de la madrugada -hora española- de este miércoles, sin embargo ambas partes parecen haber llegado a un acuerdo para negociar un acuerdo de paz y, por lo consecuente, un oficial alto al fuego. "Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", anunciaba Trump.

Espejo Público acoge a Ryma Sheermohammadi, una activista iraní afincada en Barcelona, para conocer el punto en el que se encuentra la población de Irán ante este giro. Esta reconoce que tal situación le recuerda a la "doctrina del shock" y confiesa que la sociedad iraní ya esperan porque "es un patrón", asegura.

Tal doctrina, ya situada por la activista en Irán en el año 2007, plantea que las crisis o desastres, como lo es la situación vivida recientemente en el país persa, "generan un estado de desorientación colectiva que consigue reducir la capacidad de resistencia social y, por tanto, abre una ventana para un cambio profundo según los intereses de quienes manejan el control", explica Ryma.

Peaje de Ormuz

En este marco, la activista iraní expone las medidas que tomara el régimen ayatolá de ahora en adelante, incluyendo la exigencia de una señal monetaria a cambio de cruzar el estrecho de Ormuz, un punto que, sin duda, ha protagonizado el conflicto en Oriente Medio. Este dinero, "repartido entre Omán e Irán", explica, "se pedirá por los daños causados por la guerra alegando la ayuda que supondría para reconstruir el país".

Además, ha querido compartir su perspectiva de cara a Trump, ya que considera que "se habla mucho de él", pero apunta que quien ha llevado las riendas de esta guerra ha sido Irán con el cierre del paso de Ormuz, un corredor que "ha podido desestabilizar la economía mundial", concluía.

Represión agravada

Irán mandaba construir cadenas de personas en las zonas de industrias nucleares, pero, al mismo tiempo, ha seguido ejecutando a jóvenes por colaborar supuestamente con EEUU. Con esto el país persa, asegura la invitada, "busca reconsolidar el control y la fuerza".

A la pregunta de si el inicio de este conflicto ha intensificado la represión del régimen, la activista asiente y se remonta a la guerra de los 12 días, "esto es lo que temían los iranís, no lo que decía Trump". Ryma explica que lo que esta ocurriendo "es parte de la retorica de lo que ellos mismos llevan viviendo 47 años", volviendo a hacer referencia a la "doctrina del shock".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.