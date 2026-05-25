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El Rosco | 25 de mayo

La duda final de David: se muerde una respuesta con la que podía sentenciar El Rosco ante Javier

El concursante barcelonés ha preferido no arriesgar cuando iba un acierto por encima que su rival, dejando totalmente abierto el desenlace.

La duda final de David: se muerde una respuesta con la que podía sentenciar El Rosco ante Javier

La duda final de David: se muerde una respuesta con la que podía sentenciar El Rosco ante Javier

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Alberto Mendo
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Arriesgar es un arma de doble filo en El Rosco. David se ha debatido entre dar una última respuesta, con la que podía sentenciar el duelo, y callársela, ante la posibilidad de que fuera fallo. Finalmente se ha plantado y, después, ha descubierto que era correcta. De esta forma, ha dejado muy vivo el desenlace ante el último turno de Javier.

Los dos concursantes han protagonizado una prueba bastante desigualada, porque Javier siempre ha ido muy delante en el marcador durante la primera vuelta y por la amplia diferencia de tiempo con la que han empezado. En este caso, David ha pagado su inusual pinchazo en el ¿Dónde Están?, que rompe su gran racha de técnica infalible.

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”

En cualquier caso, el barcelonés ha terminado por dar caza a su rival al empatar a 21 aciertos. Incluso le ha superado, al teñir de verde una letra más. En sus manos ha estado una sentencia que, finalmente, no ha ejecutado. La presión ha pasado a manos de Javier, que se ha jugado su suerte en su última jugada. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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