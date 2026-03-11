El coronel Gómez de Ágreda advierte de los 3 escenarios del fin de la guerra: "Se acabará desbloqueando el estrecho de Ormuz"

Ángel Gómez de Ágreda es coronel del Ejército del Aire en la reserva y actualmente vive en Qatar (Doha) donde trabaja en una empresa española de logística que abrió oficinas allí y desde entonces le han bombardeado 3 veces. Estos días se encuentra en España esperando la resolución de la guerra de Oriente Próximo.

Considera que la fractura que está mostrando la Unión Europea ante el conflicto está siendo muy evidente. Se pregunta qué ha opinado EEUU o China respecto a las palabras de UrsulaVon der Leyen: "nada". "Europa no es una voz relevante en el escenario internacional", advierte. Cree hasta qué punto la defensa de los valores de la Unión Europea puede condicionar la defensa de sus intereses y cree que la UE está perdiendo capacidad para que sus valores tengan peso en el mundo. "Estamos en un momento de transición".

Cree que es el momento de abogar por autonomía tecnológica, energética e industrial en la UE y advierte que para poder participar en la construcción de ese régimen nuevo hay que tener la suficiente fuerza en el escenario internacional.

¿Se enquistará la guerra?

Pone de relieve que en esta guerra confluyen los intereses de Israel, EEUU e Irán: conseguir un Irán lo más debilitado posible, el cambio de régimen y mantener ese régimen a largo plazo jugando con las elecciones en EEUU e Israel aumentando la presión interna para acabar el conflicto y no tener que someterse a ese cambio de régimen.

El conflicto se puede enquistar si EEUU no tiene suficiente presión de los mercados para cesar los ataques, apunta, pero ve improbable una invasión por tierra de EEUU.

¿Es Ormuz un campo de minas?

La ventaja de los iraníes es que controlan el Estrecho de Ormuz y el de Bab al-Mandab, explica. Determina además que para Europa es importante lo que suceda en este Estrecho pero para Japón es vital porque el 90% de su suministro llega por ahí. "Irán juega con la posibilidad de bloquear El Estrecho. Bloquearlo supondría una escalda muy grande y por eso Trump advierte de que eso es una línea roja para ellos".

Los 3 escenarios posibles del final de la guerra

'The Washington Post' ve 3 posibles escenarios del fin de la guerra. La retirada de EEUU y una victoria de Irán tras bloquear el Golfo, la victoria estratégica de EEUU con la reapertura del Golfo y un Gobierno iraní más pragmático y el escenario intermedio: Lograr despejar el golfo mientras el régimen iraní sobrevive.

El coronel cree que el escenario más probable será que el régimen iraní sobreviva y se recupere el comercio internacional por un desbloqueo en el estrecho de Ormuz. La caída del régimen iba a implicar acciones por tierra o bien de los kurdos o de la propia población iraní que ha recibido un castigo muy duro y sería muy difícil coordinar esa acción.

Cree que el ataque de EEUU ha servido para debilitar a Irán en su capacidad de influencia en la región y avanzar unos cuantos años. "Retrasar la capacidad e Irán para ser un actor relevante en la región. Tenemos el problema de que cualquier medida que perjudique a China favorece a Rusia. Le afecta también a India que era el principal refinador del crudo iraní. La escalada que se puede producir en el conflicto es global".

