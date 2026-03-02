Última hora
La opinión de una mujer iraní sobre los ataques de Estados Unidos: "Para nosotros es un alivio"
Unos 30.000 españoles se encuentran atrapados en Oriente Próximo en plenos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mientras el conflicto amenaza con extenderse, crece la incertidumbre entre las personas que se encuentran allí.
El enfrentamiento armado con Irán ha sacudido de forma drástica el panorama geopolítico mundial. Los ataques Estados Unidos e Israel han desencadenado una reacción inmediata de Teherán y fuerzas iraníes han atacado diversas instalaciones militares estadounidenses y de sus aliados en la región de Oriente Medio.
El cierre del espacio aéreo ha dejado a unos 30.000 ciudadanos españoles sin posibilidad de regresar a casa. Aunque la embajada de España mantiene comunicación permanente con las autoridades del país para encontrar una salida provisional, la inquietud y la frustración crecen entre quienes permanecen retenidos.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mariam Eftekharian, una mujer iraní que lleva varios años viviendo en España. Según nos cuenta, para el pueblo iraní los ataques se han visto como "un alivio".
"Puede parecer un ataque cruel, pero no hay otra forma de pedir rescate a la comunidad internacional", advierte Eftekharian, "el pueblo iraní lo estaba esperando".
Mientras la tensión no cesa y el conflicto amenaza con ampliarse a nuevos escenarios, la incertidumbre persiste. ¿Hasta dónde llegará esta guerra?
