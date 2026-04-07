Begoña Villacís, crítica ante la última amenaza de Donald Trump: "En esta ocasión no hay plan, es un berrinche"

La tensión que rodea al conflicto entre Estados Unidos e Irán aumenta. Esta vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una amenaza por redes sociales: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".

Trump ha afirmado que Irán no aprovecha el cambio de régimen para hacer algo "revolucionariamente maravilloso". "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", termina diciendo el presidente de Estados Unidos, exigiendo que se reabra el estrecho de Ormuz.

A horas de que termine el ultimátum de Trump, en Estados Unidos muchos no se extrañan. "Es el rey de los ultimátums, lleva más de dos docenas", afirma Begoña Villacís.

Aunque muchos creen que tras este mensaje existe una estrategia clara y una negociación, según Begoña Villacís, "esta vez, no hay plan". "Se le presume una cordura que no es la realidad, esto es un berrinche", señala, "es como un niño pequeño gestionando la realidad".

Las últimas declaraciones de Donald Trump han puesto a Irán contra las cuerdas. ¿Cumplirá el presidente de Estados Unidos sus amenazas?