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Mejores momentos | 25 de mayo

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”

La estrategia le ha fallado por una vez al concursante barcelonés, que ha pagado caro un lapsus de Juanjo Artero y sus propios fallos de concentración.

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”

Sorpresa con el pinchazo de David que rompe su racha en el ¿Dónde Están?: “Me he liado por ir rápido”

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Alberto Mendo
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La impecable racha de David en el ¿Dónde Están? se ha visto interrumpida en este programa de Pasapalabra. El barcelonés, acostumbrado a los plenos en esta prueba, ha sufrido un pinchazo que, como ha comentado Roberto Leal, “demuestra lo difícil que es”. El concursante ha asumido la culpa: “Me he liado por ir rápido”.

David quizá haya sido víctima de alguna maldición teniendo en cuenta que ha jugado con brujas. El presentador le ha dado a elegir entre dos grandes musicales del teatro: aconsejado por Michelle Calvó, se ha quedado con Wicked y ha dejado Mamma Mía para Javier. En el caso de la actriz, llegaba con la euforia del pleno con el que se ha desmelenado en La Pista gracias a Estopa y ‘La raja de tu falda’.

Michelle Calvó, eufórica con Estopa en Pasapalabra: entrega total en La Pista con ‘La raja de tu falda’

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El primer punto de desconcentración en el ¿Dónde Están? ha podido ser provocado por Juanjo Artero. El actor ha arrancado fallando y, cuando ya era el turno de David, ha vuelto a responder, haciendo que la jugada saltara a Michelle. Después, el concursante se ha quedado a mitad de panel y, en un tercer intento, se ha precipitado con una respuesta. De esta forma, se ha roto la estadística de su técnica infalible. ¡Dale al play para comprobar cómo ha ocurrido!

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