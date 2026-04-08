Guerra
Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump suspende su ultimátum y acuerda con Teherán un alto el fuego de dos semanas
Sigue en directo la última hora de la suspensión del ultimatum de Trump y el acuerdo de 10 puntos con Irán.
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"Voy a acabar con la civilización" de Irán, amenazaba Donald Trump días antes de que venciese la prórroga de su ultimátum. El plazo terminaba a las dos de la madrugada -hora española- de este miércoles, sin embargo ambas partes parece haber llegado a un acuerdo para negociar un acuerdo de paz.
El presidente de Estados Unidos frenaba su ultimátum 90 minutos antes del fin de su amenaza de acabar con la civilización persa. Así lo anunciaba en redes sociales: "Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas".
Trump ha aceptado un acuerdo con Irán de diez puntos, donde ambas partes se comprometen a cesar los bombardeos. El acuerdo incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz, que Teherán se compromete a abrir. Tras esto el barril de petróleo ha bajado más de un 14%.
Además, el estadounidense acaba de asegurar que ayudará a descongestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho y ha asegurado en su red social que hoy "es un gran día para la paz mundial".
La negociación entre Estados Unidos e Irán se llevarán a cabo en en Islamabad (Pakistán), país que ha sido clave al ejercer como mediador, concretamente su primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir. Aunque no confirma un fin de guerra, las conversaciones podrían extenderse durante dos semanas.
"¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio", añade en Truth Social.
Siguen los ataques a pesar del alto el fuego
Otro de los puntos también acordaba que los ataques de Israel sobre el Líbano también iban a cesar. En cambio, sobre el terreno continúan los ataques y esta noche ha dejado al menos ocho muertos tras un ataque israelí en Sidón y en Tel Aviv se han interceptado varios misiles iraníes.
Sin embargo, el Gobierno de Israel ha anunciado que acepta el alto el fuego, aunque señala que no incluye sus ofensiva en el Líbano.
"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", explicaba le primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.
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Última hora de la guerra de Irán en directo | Ucrania celebra el alto el fuego
Ucrania celebra el acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz, y pidió que se aplique también presión a Rusia para forzarla a aceptar el alto el fuego que pide Kiev.
Tal y como escribió el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, en X, "celebramos el acuerdo entre el presidente Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener las hostilidades, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Se disparan las Bolsas asiáticas y las europeas apuntan a fuertes alzas tras la tregua entre EEUU e Irán
Las principales Bolsas asiáticas registraban fuertes avances tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, mientras que los futuros de las Bolsas europeas apuntaban a ganancias superiores del 5% a poco más de una hora para su apertura.
Concretamente, el Nikkei japonés escalaba un 0,5% mientras que el Kospi surcoreano subía un 6,7%.
Los futuros de las Bolsas europeas también apuntaban a fuertes ganancias en la apertura de este miércoles, superiores al 5% en el caso del Euro Stoxx 50 y de la Bolsa de Fráncfort.
Última hora de la guerra de Irán en directo | "El mayor desastre político"
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, criticó este miércoles que Israel haya quedado fuera de las conversaciones que llevaron al alto al fuego con Irán, calificando esa ausencia como "el mayor desastre político" en la historia del país.
"El acuerdo se tomó sin que Israel estuviera presente en la mesa, mientras se discutían decisiones clave para nuestra seguridad nacional. Nunca habíamos visto un error político tan grave", lamentó Lapid, en un mensaje publicado en la red social X.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Baja el precio del petróleo
Tras el anuncio del alto el fuego el precio del petróleo bajó de los 100 dólares. Las bolsas asiáticas han reaccionado con subidas generalizadas: WTI cayó un 14,19% hasta los 96,92 dólares y el Brent retrocedió un 13,3% hasta los 94,74 dólares, mientras los mercados de Tokio y Seúl arrancaban la sesión con fuertes avances.
En Japón, el Nikkei llegó a subir más de un 4%, con alzas destacadas en Toyota, Honda y varias compañías de semiconductores.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel acepta el alto el fuego, pero dice que no va con ellos
Israel respalda la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender durante dos semanas los ataques contra Irán, aunque precisó que el alto el fuego no se extiende al Líbano, según ha informado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Señalaron que Israel apoya la medida siempre que Teherán abra de inmediato el estrecho y cese los ataques contra EE.UU, Israel y otros países de la región.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Guterres celebra el alto el fuego
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado el anuncio de un alto el fuego e istaa las partes en el conflicto a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional.
Así lo señaló en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, antes de añadir que Guterres "subraya que es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Trump ayudará a descongestionar el tráfico en Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trumo, ha anunciado en sus redes sociales que ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho de Ormuz. Del mismo modo que ha asegurado que durante las dos próximas semanas en el estrecho habrá un "paso seguro".
Así mismo ha afirmado que es "un gran día para la paz mundial".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Alto el fuego in extremis
90 minutos antes de que venciera el ultimátum de Donald Turmp y se hiciera efectiva su amenaza de destruir la civilización persa, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de diez puntos que pone fin a los bombardeos, incluidos los ataques israelíes sobre el Líbano.
El viernes, en Islamabad (Pakistán), comenzarán las negociaciones para un pacto definitivo entre Estados Unidos e Irán.
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