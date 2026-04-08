Última hora de la guerra de Irán en directo: Trump suspende su ultimátum y acuerda con Teherán un alto el fuego de dos semanas

"Voy a acabar con la civilización" de Irán, amenazaba Donald Trump días antes de que venciese la prórroga de su ultimátum. El plazo terminaba a las dos de la madrugada -hora española- de este miércoles, sin embargo ambas partes parece haber llegado a un acuerdo para negociar un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos frenaba su ultimátum 90 minutos antes del fin de su amenaza de acabar con la civilización persa. Así lo anunciaba en redes sociales: "Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas".

Trump ha aceptado un acuerdo con Irán de diez puntos, donde ambas partes se comprometen a cesar los bombardeos. El acuerdo incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz, que Teherán se compromete a abrir. Tras esto el barril de petróleo ha bajado más de un 14%.

Además, el estadounidense acaba de asegurar que ayudará a descongestionar el "tráfico acumulado" en el estrecho y ha asegurado en su red social que hoy "es un gran día para la paz mundial".

La negociación entre Estados Unidos e Irán se llevarán a cabo en en Islamabad (Pakistán), país que ha sido clave al ejercer como mediador, concretamente su primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir. Aunque no confirma un fin de guerra, las conversaciones podrían extenderse durante dos semanas.

"¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio", añade en Truth Social.

Siguen los ataques a pesar del alto el fuego

Otro de los puntos también acordaba que los ataques de Israel sobre el Líbano también iban a cesar. En cambio, sobre el terreno continúan los ataques y esta noche ha dejado al menos ocho muertos tras un ataque israelí en Sidón y en Tel Aviv se han interceptado varios misiles iraníes.

Sin embargo, el Gobierno de Israel ha anunciado que acepta el alto el fuego, aunque señala que no incluye sus ofensiva en el Líbano.

"Israel respalda la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre y cuando Irán abra inmediatamente el estrecho (de Ormuz) y ponga fin a todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", explicaba le primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

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