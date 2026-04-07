Entre el miedo y la resistencia, así viven en Irán el ultimátum de Trump

El gobierno ha movilizado su maquinaria simbólica. Alireza Rahimi, del Consejo Supremo de la Juventud, ha instado a los jóvenes a formar "cadenas humanas" alrededor de las centrales eléctricas para proteger los "activos nacionales". Esta llamada ya ha encontrado eco, el reconocido músico Ali Ghamsari inició un plantón frente a la planta de Damavand, utilizando su instrumento de cuerda como única defensa contra los misiles.

La parálisis del día a día

En Teherán, la normalidad es un recuerdo lejano. Aunque funcionarios como Zohra Tayefah afirman que "la vida sigue", la realidad muestra una capital con universidades cerradas, columnas de humo diarias en el horizonte y hospitales en alerta máxima. Médicos del Hospital Imam Jomeini advierten que, sin electricidad, el sistema de salud simplemente colapsará.

El refugio doméstico

Cinco semanas después, Zahra Arghavan y Mehdi Alishir ya se han acostumbrado al rugido de los cazas estadounidenses e israelíes, al sonido de explosiones y a las noches sin dormir. "Realmente espero que se alcance pronto un acuerdo y que, pase lo que pase, acabe ayudando a la gente, porque ahora mismo son las personas quienes pagan un precio alto", asegura Arghavan.

Esta pareja iraní hace lo posible para hacer de su casa un refugio doméstico. Entre las medidas, explican, están sellando las ventanas con cintas para evitar esquirlas. También tienen preparada una mochila de emergencia con medicinas y documentos por si tienen que abandonar el apartamento de un momento a otro.

En este contexto bélico, un informe de inteligencia difundido por el diario británico The Times revela que el sucesor de Alí Jamenei se encuentra incapacitado y en estado de inconsciencia. El documento sugiere que el ayatolá, de 56 años, no es capaz de gobernar el país debido a una afección médica "grave". A pesar de esta información, los iraníes han difundido en sus redes sociales un vídeo en el que se observa al líder supremo con vida dirigiéndose a una sala de operaciones militares. Una secuencia que circula en redes sociales y que no ha sido verificada. Demostrando, una vez más, que el relato de la guerra y la propaganda también se traslada al mundo digital.

Mientras Trump asegura en la Casa Blanca no estar preocupado por posibles crímenes de guerra, en las plazas de Irán se mezclan consignas gubernamentales de "infierno para el invasor" con el silencio de quienes, discretamente, solo esperan que la diplomacia detenga un contador que amenaza con la posibilidad de arrasar con gran parte del país.

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