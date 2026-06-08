Zverev ya acecha a Alcaraz en el ranking tras su histórico triunfo en Roland Garros

Alexander Zverev conquistó este domingo Roland Garros, su primer grand slam, al vencer en una agónica final a Flavio Cobolli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1), un triunfo con el que suma 1.600 puntos en el ranking (7.305 puntos) y le acerca al segundo puesto de la clasificación mundial, también después de que Carlos Alcaraz (9.960 puntos) haya perdido 2.000 puntos al ausentarse del major parisino donde el año pasado alzó el título. El tenista alemán de 29 años logró en la Philippe Chatrier un grand slam que llevaba persiguiendo durante varios años y que le acerca al tenista murciano en el ranking.

Y es que Carlos Alcaraz aún perderá 1.800 puntos más en la gira de hierba, al ausentarse del HSBC Championships de Queen's (campeón el año pasado) y Wimbledon (finalista en 2025). Alexander Zverev puede seguir recortando puntos con Alcaraz en el ranking: el año pasado fue finalista en el ATP250 de Stuttgart, semifinalista en el ATP500 de Halle y perdió en la primera ronda de Wimbledon ante Arthur Rinderknech.

Jannik Sinner también ha perdido 1.250 puntos en el ranking tras su derrota en la segunda ronda de Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo. El de San Cándido sigue como destacado número 1 de la ATP con 13.500 puntos y es bastante probable que finalice 2026 en esa posición, salvo que Alcaraz regresa a finales de verano y firme un final de temporada histórico.

Por su parte, Flavio Cobolli logra irrumpir en el top 10 mundial tras alcanzar su primera final en un Grand Slam y sube cuatro puestos gracias a los 1.200 puntos que suma tras ser finalista en Roland Garros (3.540 puntos).

Jódar continúa su escalada y ya roza el top-20

El canadiense Felix Auger-Aliassime asciende al cuarto puesto del ranking mundial (4.440 puntos), por delante de Ben Shelton (3.920) y Alex de Miñaur (3.905 puntos). Novak Djokovic, campeón de 24 grand slam, pierde 700 puntos (3.760) y baja tres posiciones en el ranking de la ATP, hasta la séptima plaza. Daniil Medvedev es octavo (3.760 puntos) y Taylor Fritz es noveno (3.720 puntos).

Respecto al resto de tenista españoles, Alejandro Davidovich ocupa el puesto 22 (1.860 puntos), justo por delante de Rafa Jódar (1.849 puntos). El de Leganés gana seis posiciones y continúa con su meteórico ascenso en el ranking, después de alcanzar los cuartos de final en su primera participación en Roland Garros.

Por su parte, el español Martín Landaluce adelanta once puestos, hasta la posición 58, y su compatriota Pablo Carreño otros dieciocho, hasta el 71.