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INCENDIOS FORESTALES

La Unión Europea activa nuevos recursos para apoyar a España en la lucha contra los incendios

Grecia ha enviado dos hidroaviones a España,y esta tarde está previsto que lleguen los otros dos que facilitará Italia. Turquía también enviará otros dos aviones para luchar contra los incendios.

Imagen de archivo de un hidroavión

La Unión Europea activa nuevos recursos para apoyar a España en la lucha contra los incendios | Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Unión Europea ha reforzado su apoyo a España ante la ola de incendios forestales que afecta a distintos puntos del país. A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, varios Estados miembros han movilizado recursos para colaborar en las tareas de extinción y ayudar a controlar unos fuegos que, favorecidos por las altas temperaturas, el viento y la sequía, han puesto en riesgo a numerosas poblaciones y amplias superficies naturales.

Grecia, Italia y Turquía envían aviones a España

En concreto, Grecia ha enviado dos hidroaviones a España, y esta tarde está previsto que lleguen los otros dos que facilitará Italia. Turquía también enviará otros dos aviones para luchar contra los incendios.

Estos efectivos trabajarán de forma coordinada con los servicios de emergencia españoles, para reforzar las labores que ya se desarrollan sobre el terreno y mejorar la capacidad de respuesta en las zonas más afectadas.

Desde las instituciones comunitarias se ha subrayado la importancia de la cooperación entre los países de la Unión, para hacer frente a situaciones de emergencia que superan la capacidad de respuesta de un solo Estado. El mecanismo de ayuda permite que los recursos disponibles en diferentes países puedan ser movilizados rápidamente allí donde sean necesarios, facilitando una actuación más eficaz ante desastres naturales de gran magnitud.

Así trabajarán los equipos desplazados

Las autoridades españolas han agradecido la rápida respuesta de sus socios europeos y han destacado que este respaldo resulta fundamental para proteger a la población, reducir los daños ambientales y evitar que los incendios continúen avanzando. Además de los trabajos de extinción, los equipos desplazados colaborarán en labores de coordinación, evaluación de riesgos y planificación de las operaciones sobre el terreno.

La Comisión Europea ha reiterado su compromiso de seguir prestando apoyo a España mientras sea necesario, y ha recordado que la solidaridad entre los Estados miembros constituye uno de los pilares fundamentales de la respuesta europea ante las catástrofes naturales. La coordinación entre administraciones nacionales y europeas seguirá siendo clave para hacer frente a una campaña de incendios, que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de prevención y adaptación frente a los efectos del cambio climático.

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