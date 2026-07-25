Detenidas 20 personas tras desarticular una red de contrabando de tabaco con 23 toneladas intervenidas en Ciudad Real

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la fabricación, almacenamiento y distribución de tabaco de contrabando tras una operación desarrollada en las provincias de Ciudad Real, Madrid, Valencia y Castellón que se ha saldado con 20 detenidos y la incautación de 23 toneladas de picadura de tabaco y 38.000 cajetillas de cigarrillos.

La investigación, denominada operación "Principito"/"Tajuli", se inició a comienzos de 2025 después de que los investigadores tuvieran conocimiento de la existencia de una organización asentada en la provincia de Ciudad Real que supuestamente se dedicaba a la elaboración y distribución de tabaco de contrabando a distintos puntos del territorio nacional.

La primera fase de la explotación tuvo lugar el pasado mes de junio con la práctica de 17 entradas y registros en Ciudad Real, Puertollano, Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava, Bolaños, Almagro, Pozuelo de Calatrava y la localidad madrileña de Fuenlabrada. Como resultado, los agentes intervinieron 23.000 kilos de picadura de tabaco, 38.000 cajetillas de diferentes marcas y abundante material empleado para el procesado y empaquetado del producto, como prensas, básculas, bolsas y cartones con marcas oficiales.

Durante esta primera fase fueron detenidas 18 personas, entre ellas el presunto líder de la organización. Además, los agentes se incautaron de 90.000 euros en efectivo, cartuchos, una pistola, un rifle, diversas armas blancas y relojes de alta gama. La mayor parte del tabaco fue localizada en una nave situada en Fuenlabrada, desde donde, según los investigadores, se distribuía la mercancía.

La operación continuó a mediados de julio de 2026 con una segunda fase en la que se llevaron a cabo cuatro nuevos registros en Navalcarnero y Aranjuez (Madrid), Sagunto (Valencia) y Almenara (Castellón). En esta actuación fueron detenidas dos personas más y otras tres quedaron investigadas por su presunta implicación en las labores de logística, almacenamiento y transporte del tabaco de contrabando.

Diez de los veinte detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Puertollano, cuyo titular ha decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza. A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de contrabando, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real y la Unidad Operativa de Ciudad Real de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con el apoyo de otras unidades especializadas durante la fase de registros.

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