Feijóo insta a actuar con responsabilidad para trabajar juntos ante las llamas: "Todos somos uno"

Este sábado, Alberto Núñez Feijóo ha defendido la urgencia de que las distintas administraciones cooperen para combatir los incendios que afectan a varias zonas de la geografía española, en especial en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y ha pedido ser "responsables" y "trabajar juntos" con la condición de ser "todos uno" ante las llamas.

El líder del PP se encuentra en Santiago de Compostela celebrando los actos conmemorativos que se celebra hoy, 25 de julio, y en declaraciones a los medios ha comentado que ha hablado con los tres presidentes autonómicos más afectados por los fuegos, así como también con alcaldes y alcaldesas de la comunidad madrileños. "Estamos trabajando todos y yo espero que cada uno esté en su puesto y a la altura de sus responsabilidades", afirmó.

Ante un escenario marcado por los choques políticos entre Óscar Puente, el ministro de Transportes, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha indicado que él no lo calificaría como "peleas". "Creo que hay declaraciones que se comentan por sí solas", ha expresado, en relación a las palabras de Puente sobre las comunidades del PP y el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Dejando la disputa a un lado, Feijóo ha insistido en que "lo importante es trabajar juntos, atender a la gente y preservar en todo lo que se pueda bienes materiales". Ha seguido garantizando que por encima de todo, "hay que preservar las vidas de las personas", y ha instado a los vecinos de las zonas afectadas que "sigan las instrucciones de las autoridades".

Situación crítica

Aún así, el líder del PP ha reiterado que en España no se puede "tener discusión" sobre la necesidad de "colaborar y trabajar juntos" para salir de una situación que "de momento sigue siendo crítica".

También confía en que pronto se den "mejores noticias" y ha afirmado que "espero y deseo que podamos, a medida que vaya bajando el viento, ir controlando el incendio, perimetrarlo, atacarlo y, posteriormente aplacarlo". Aunque ha confesado que "de momento tenemos todas las personas a salvo y esa es la prioridad".

En sus declaraciones, Feijóo ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos atiendan a los consejos de quienes dirigen los operativos, convencido de que permitirá "seguir preservando vidas" y ha advertido que "todavía queda mucho".

"Nos queda aún la última semana de julio y el mes de agosto. Si no llueve, la vegetación estará todavía más seca en el mes de septiembre y en la primera quincena de octubre. Por tango, queda mucho trabajo", ha declarado y ha comentado que los efectivos de brigadas, la UME y los ciudadanos que luchan contra las llamas están "agotados".

Por ello, ha apelado a actuar con responsabilidad y "refrescar el ambiente político". "Eso es lo que yo traslado porque creo que es lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas".

Ayuso predice "situaciones peores" ante las llamas

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya habla ya de un único incendio como es el de Madrid y Ávila. Ayuso ha confirmado que se trata de una "situación totalmente inédita, nunca vista" al crearse "una especie de atmósfera propia entre los incendios que ya se comportan como uno solo, creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología".

Desde el Puesto de Mando que ha sido evacuada de Cenicientos ha declarado que "nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas".

De esta manera, ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona porque "las pocas vías que hay tienen que estar despejadas", así como también han pedido comprensión y paciencia.

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