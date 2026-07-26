Última hora de los incendios en España: El rey Felipe VI visita a los desplazados por el incendio en Villamanta

España afronta una nueva jornada marcada por una situación crítica debido a los grandes incendios forestales que afectan principalmente a las comunidades de Madrid y Castilla y León. Aunque las previsiones meteorológicas apuntan a una disminución del viento a partir del mediodía, lo que podría facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, los fuegos continúan sin estar estabilizados y mantienen un elevado potencial de propagación.

Portugal, Italia y Grecia mandan ayuda

El Gobierno ha decidido ampliar la declaración de emergencia nacional a la provincia de Toledo ante el avance de las llamas desde Ávila. En total, más de 3.000 efectivos participan en el dispositivo de extinción, apoyados por medios terrestres y aéreos, además de la colaboración internacional de Portugal, Italia y Grecia, que han enviado personal especializado, vehículos y aviones anfibios para reforzar las labores de control.

El incendio más preocupante se extiende entre Madrid, Ávila y Toledo, con un perímetro que supera los 200 kilómetros y una superficie afectada de unas 45.000 hectáreas. Cerca de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas como medida preventiva, mientras durante la noche los equipos han trabajado intensamente para consolidar cortafuegos y frenar el avance del fuego aprovechando el descenso de las temperaturas.

Pedro Sánchez acude a Ávila

La evolución del incendio ha obligado además a desalojar nuevos municipios en el norte de Toledo, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), para seguir de cerca la evolución de la emergencia. Allí ha reconocido que la magnitud de este desastre "es muy difícil de asumir", ya que estamos por encima de 150.000 hectáreas quemadas, "32 grandes incendios en lo que va de año", multiplicando por seis las cifras del año pasado.

Fuera del incendio principal, continúan activos otros focos, como el declarado en Castellón. En contraste, los incendios registrados en Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada) han evolucionado favorablemente, permitiendo el regreso de los vecinos evacuados y el levantamiento de los confinamientos.

La crisis por los incendios no afecta únicamente a España. Francia también vive una complicada situación con numerosos fuegos activos y alrededor de 200.000 personas evacuadas, reflejando la gravedad de una ola de incendios que golpea con fuerza al sur de Europa.

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