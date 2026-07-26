INCENDIOS FORESTALES
Última hora de los incendios en España: El rey Felipe VI visita a los desplazados por el incendio en Villamanta
Sigue en directo la evolución de los incendios en nuestro país, que arrasan miles de hectáreas.
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España afronta una nueva jornada marcada por una situación crítica debido a los grandes incendios forestales que afectan principalmente a las comunidades de Madrid y Castilla y León. Aunque las previsiones meteorológicas apuntan a una disminución del viento a partir del mediodía, lo que podría facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, los fuegos continúan sin estar estabilizados y mantienen un elevado potencial de propagación.
Portugal, Italia y Grecia mandan ayuda
El Gobierno ha decidido ampliar la declaración de emergencia nacional a la provincia de Toledo ante el avance de las llamas desde Ávila. En total, más de 3.000 efectivos participan en el dispositivo de extinción, apoyados por medios terrestres y aéreos, además de la colaboración internacional de Portugal, Italia y Grecia, que han enviado personal especializado, vehículos y aviones anfibios para reforzar las labores de control.
El incendio más preocupante se extiende entre Madrid, Ávila y Toledo, con un perímetro que supera los 200 kilómetros y una superficie afectada de unas 45.000 hectáreas. Cerca de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas como medida preventiva, mientras durante la noche los equipos han trabajado intensamente para consolidar cortafuegos y frenar el avance del fuego aprovechando el descenso de las temperaturas.
Pedro Sánchez acude a Ávila
La evolución del incendio ha obligado además a desalojar nuevos municipios en el norte de Toledo, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), para seguir de cerca la evolución de la emergencia. Allí ha reconocido que la magnitud de este desastre "es muy difícil de asumir", ya que estamos por encima de 150.000 hectáreas quemadas, "32 grandes incendios en lo que va de año", multiplicando por seis las cifras del año pasado.
Fuera del incendio principal, continúan activos otros focos, como el declarado en Castellón. En contraste, los incendios registrados en Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada) han evolucionado favorablemente, permitiendo el regreso de los vecinos evacuados y el levantamiento de los confinamientos.
La crisis por los incendios no afecta únicamente a España. Francia también vive una complicada situación con numerosos fuegos activos y alrededor de 200.000 personas evacuadas, reflejando la gravedad de una ola de incendios que golpea con fuerza al sur de Europa.
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Última hora de los incendios en España | Imágenes en San Martín de Valdeiglesias
Bomberos de la Comunidad de Madrid luchan contra las llamas en las inmediaciones de San Martín de Valdeiglesias, en dirección a El Tiemblo (Ávila), durante la tarde de ayer. Las imágenes han sido grabadas por los propios efectivos desplazados a la zona.
Última hora de los incendios en España | Extinguido el incendio declarado en Retuerta del Bullaque
Pasadas las doce de la noche, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha daba por extinguido el fuego declarado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).
Última hora de los incendios en España | Se elevan a 39 los municipios evacuados por el fuego en Ávila, Madrid y Toledo
El número de municipios evacuados por los incendios declarados en la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid y que se han extendido a Toledo se eleva a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, además siete localidades están confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid.
Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez: "La magnitud del desastre es muy difícil de asumir"
Pedro Sánchez ha admitido este domingo que la magnitud de este desastre "es muy difícil de asumir", ya que estamos por encima de 150.000 hectáreas quemadas, "32 grandes incendios en lo que va de año", multiplicando por seis las cifras del año pasado.
Última hora de los incendios en España | El rey Felipe VI visita a los afectados por el incendio
Este domingo, el rey Felipe VI visitará a los desplazados por el incendio de la sierra Oeste de Madrid, alojados en el polideportivo de Villamanta (Madrid).
Su visita será a las 12:30 horas de la mañana, e irá acompañado por Isabel Díaz Ayuso.
Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez: "Quedan horas complejas"
El presidente del Gobierno ha reconocido desde el puesto de mando de Ávila, que "quedan horas muy complejas", aunque "la noche ha sido muy positiva".
Ha aprovechado su mensaje para insistir a los ciudadanos en que por favor "extremen la prevención y la precaución", y que se "informen" a través de sus alcaldes.
Última hora de los incendios en España | Alfonso Fernández Mañueco: "Vamos a pedir la declaración de ona gravemente afectada"
Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado en Ávila, que "van a pedir la declaración de zona gravemente afectada", y ha pedido prudencia a todos los españoles.
Última hora de los incendios en España | Puntos de acogida activos
La Comunidad de Madrid mantiene activos 15 puntos de acogida para atender a las personas evacuadas por el gran incendio, en los que ya se presta asistencia a 2.468 personas.
Los puntos de acogida se han habilitado en coordinación con los ayuntamientos y se distribuyen de la siguiente manera: Móstoles (400), Las Rozas (286), Alcalá de Henares (250), Villaviciosa de Odón (227), Villamanta (220), Alcobendas (200), Leganés (171), Brunete (153), Getafe (150), Alcorcón (130), Sevilla la Nueva (100), Villanueva de la Cañada (75), Villamantilla (60), Navalcarnero (25) y Villanueva de Perales (21).
Última hora de los incendios en España | La UME asegura que el incendio entre Ávila y Madrid está "contenido ciertamente"
En la mañana de este domingo, el jefe del Primer Batallón de Intervención en la UME, Alfonso Arribas, ha asegurado que los trabajos realizados durante esta pasada noche, "han permitido avanzar" en el incendio entre Ávila y Madrid, aunque reconoce que todavía quedan "cabezas activas".
Última hora de los incendios en España | Mapa de riesgo de incendios forestales
Última hora de los incendios en España | 37 tramos de carreteras cortadas
Este domingo siguen cortados al tráfico 37 tramos de carretera en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Guadalajara, Huelva y Teruel, debido a los incendios forestales.
Última hora de los incendios en España | La NASA da las gracias a los servicios de emergencia españoles
La NASA expresa su sincero agradecimiento a los servicios de emergencia españoles y a los miembros del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por su profesionalidad y sus incansables esfuerzos "para proteger las instalaciones en condiciones extremadamente difíciles".
Última hora de los incendios en España | Sánchez llega a Navaluenga
Pedro Sánchez ya se encuentra en el puesto de mando de Navaluenga, en Ávila.
Última hora de los incendios en España | Recomendaciones sanitarias
Ante esta situación, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha publicado en su cuenta de X, una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos, entre las que se encuentran evitar el ejercicio al aire libre y valorar el uso de mascarilla en caso de tener que salir al exterior.
Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez estará en Ávila
El presidente del Gobierno tiene previsto desplazarse durante este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga, Ávila, para seguir de cerca la evolución del incendio.
Última hora de los incendios en España | El fuego afecta a unas 45.000 hectáreas
El gran foco de incendios sigue estando entre Madrid, Ávila y Toledo, y ya ha afectado a unas 45.000 hectáreas en un perímetro superior a 200 kilómetros.
Última hora de los incendios en España | Estos son los países que han enviado ayuda a España
Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de estos graves incendios de Madrid y Ávila, con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs.
Portugal es el país que más efectivos ha aportado, con 41 vehículos y 129 efectivos.
Última hora de los incendios en España | Durante la noche han trabajado 50 medios terrestres
Última hora de los incendios en España | 16.000 desalojados por el incendio en Castellón
Durante la madrugada de este domingo, las autoridades han desalojado a cerca de un millar de vecinos del barrio de Texas de La Vall d'Uixò, por la evolución del fuego declarado en dicho municipio castellonense, con lo que el número de personas evacuadas asciende a 16.000.
Última hora de los incendios en España |
Buenos días y bienvenidos a la última hora de los incendios en nuestro país, que arrasan miles de hectáreas.
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