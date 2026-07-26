Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

INCENDIOS FORESTALES

Última hora de los incendios en España: El rey Felipe VI visita a los desplazados por el incendio en Villamanta

Sigue en directo la evolución de los incendios en nuestro país, que arrasan miles de hectáreas.

Zona afectada por los incendios

Última hora de los incendios en España: El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo | EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Actualizado:
Publicado:

España afronta una nueva jornada marcada por una situación crítica debido a los grandes incendios forestales que afectan principalmente a las comunidades de Madrid y Castilla y León. Aunque las previsiones meteorológicas apuntan a una disminución del viento a partir del mediodía, lo que podría facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, los fuegos continúan sin estar estabilizados y mantienen un elevado potencial de propagación.

Portugal, Italia y Grecia mandan ayuda

El Gobierno ha decidido ampliar la declaración de emergencia nacional a la provincia de Toledo ante el avance de las llamas desde Ávila. En total, más de 3.000 efectivos participan en el dispositivo de extinción, apoyados por medios terrestres y aéreos, además de la colaboración internacional de Portugal, Italia y Grecia, que han enviado personal especializado, vehículos y aviones anfibios para reforzar las labores de control.

El incendio más preocupante se extiende entre Madrid, Ávila y Toledo, con un perímetro que supera los 200 kilómetros y una superficie afectada de unas 45.000 hectáreas. Cerca de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas como medida preventiva, mientras durante la noche los equipos han trabajado intensamente para consolidar cortafuegos y frenar el avance del fuego aprovechando el descenso de las temperaturas.

Pedro Sánchez acude a Ávila

La evolución del incendio ha obligado además a desalojar nuevos municipios en el norte de Toledo, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), para seguir de cerca la evolución de la emergencia. Allí ha reconocido que la magnitud de este desastre "es muy difícil de asumir", ya que estamos por encima de 150.000 hectáreas quemadas, "32 grandes incendios en lo que va de año", multiplicando por seis las cifras del año pasado.

Fuera del incendio principal, continúan activos otros focos, como el declarado en Castellón. En contraste, los incendios registrados en Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada) han evolucionado favorablemente, permitiendo el regreso de los vecinos evacuados y el levantamiento de los confinamientos.

La crisis por los incendios no afecta únicamente a España. Francia también vive una complicada situación con numerosos fuegos activos y alrededor de 200.000 personas evacuadas, reflejando la gravedad de una ola de incendios que golpea con fuerza al sur de Europa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Las imágenes de la labor de la Guardia Civil para combatir las llamas

Las imágenes de la labor de los bomberos contra los incendios
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

Última hora de los incendios en España | Imágenes en San Martín de Valdeiglesias

Bomberos de la Comunidad de Madrid luchan contra las llamas en las inmediaciones de San Martín de Valdeiglesias, en dirección a El Tiemblo (Ávila), durante la tarde de ayer. Las imágenes han sido grabadas por los propios efectivos desplazados a la zona.

Bomberos trabajando en las inmediaciones de San Martín de Valdeiglesias

Bomberos trabajando en las inmediaciones de San Martín de Valdeiglesias

Última hora de los incendios en España | Extinguido el incendio declarado en Retuerta del Bullaque

Pasadas las doce de la noche, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha daba por extinguido el fuego declarado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Última hora de los incendios en España | Se elevan a 39 los municipios evacuados por el fuego en Ávila, Madrid y Toledo

El número de municipios evacuados por los incendios declarados en la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid y que se han extendido a Toledo se eleva a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, además siete localidades están confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid.

Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez: "La magnitud del desastre es muy difícil de asumir"

Pedro Sánchez ha admitido este domingo que la magnitud de este desastre "es muy difícil de asumir", ya que estamos por encima de 150.000 hectáreas quemadas, "32 grandes incendios en lo que va de año", multiplicando por seis las cifras del año pasado.

Última hora de los incendios en España | El rey Felipe VI visita a los afectados por el incendio

Este domingo, el rey Felipe VI visitará a los desplazados por el incendio de la sierra Oeste de Madrid, alojados en el polideportivo de Villamanta (Madrid).

Su visita será a las 12:30 horas de la mañana, e irá acompañado por Isabel Díaz Ayuso.

Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez: "Quedan horas complejas"

El presidente del Gobierno ha reconocido desde el puesto de mando de Ávila, que "quedan horas muy complejas", aunque "la noche ha sido muy positiva".

Ha aprovechado su mensaje para insistir a los ciudadanos en que por favor "extremen la prevención y la precaución", y que se "informen" a través de sus alcaldes.

Última hora de los incendios en España | Alfonso Fernández Mañueco: "Vamos a pedir la declaración de ona gravemente afectada"

Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado en Ávila, que "van a pedir la declaración de zona gravemente afectada", y ha pedido prudencia a todos los españoles.

Última hora de los incendios en España | Puntos de acogida activos

La Comunidad de Madrid mantiene activos 15 puntos de acogida para atender a las personas evacuadas por el gran incendio, en los que ya se presta asistencia a 2.468 personas.

Los puntos de acogida se han habilitado en coordinación con los ayuntamientos y se distribuyen de la siguiente manera: Móstoles (400), Las Rozas (286), Alcalá de Henares (250), Villaviciosa de Odón (227), Villamanta (220), Alcobendas (200), Leganés (171), Brunete (153), Getafe (150), Alcorcón (130), Sevilla la Nueva (100), Villanueva de la Cañada (75), Villamantilla (60), Navalcarnero (25) y Villanueva de Perales (21).

Última hora de los incendios en España | La UME asegura que el incendio entre Ávila y Madrid está "contenido ciertamente"

En la mañana de este domingo, el jefe del Primer Batallón de Intervención en la UME, Alfonso Arribas, ha asegurado que los trabajos realizados durante esta pasada noche, "han permitido avanzar" en el incendio entre Ávila y Madrid, aunque reconoce que todavía quedan "cabezas activas".

Última hora de los incendios en España | Mapa de riesgo de incendios forestales

Mapa de riesgo de incendio forestal
Mapa de riesgo de incendio forestal | AEMET

Última hora de los incendios en España | 37 tramos de carreteras cortadas

Este domingo siguen cortados al tráfico 37 tramos de carretera en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Guadalajara, Huelva y Teruel, debido a los incendios forestales.

Última hora de los incendios en España | La NASA da las gracias a los servicios de emergencia españoles

La NASA expresa su sincero agradecimiento a los servicios de emergencia españoles y a los miembros del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por su profesionalidad y sus incansables esfuerzos "para proteger las instalaciones en condiciones extremadamente difíciles".

Última hora de los incendios en España | Sánchez llega a Navaluenga

Pedro Sánchez ya se encuentra en el puesto de mando de Navaluenga, en Ávila.

Última hora de los incendios en España | Recomendaciones sanitarias

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha publicado en su cuenta de X, una serie de recomendaciones para proteger la salud de los ciudadanos, entre las que se encuentran evitar el ejercicio al aire libre y valorar el uso de mascarilla en caso de tener que salir al exterior.

Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez estará en Ávila

El presidente del Gobierno tiene previsto desplazarse durante este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga, Ávila, para seguir de cerca la evolución del incendio.

Última hora de los incendios en España | El fuego afecta a unas 45.000 hectáreas

El gran foco de incendios sigue estando entre Madrid, Ávila y Toledo, y ya ha afectado a unas 45.000 hectáreas en un perímetro superior a 200 kilómetros.

Última hora de los incendios en España | Estos son los países que han enviado ayuda a España

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de estos graves incendios de Madrid y Ávila, con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs.

Portugal es el país que más efectivos ha aportado, con 41 vehículos y 129 efectivos.

Última hora de los incendios en España | Durante la noche han trabajado 50 medios terrestres

Última hora de los incendios en España | 16.000 desalojados por el incendio en Castellón

Durante la madrugada de este domingo, las autoridades han desalojado a cerca de un millar de vecinos del barrio de Texas de La Vall d'Uixò, por la evolución del fuego declarado en dicho municipio castellonense, con lo que el número de personas evacuadas asciende a 16.000.

Última hora de los incendios en España |

Buenos días y bienvenidos a la última hora de los incendios en nuestro país, que arrasan miles de hectáreas.

Publicidad

Sociedad

Zona afectada por los incendios

Última hora de los incendios en España: El rey Felipe VI visita a los desplazados por el incendio en Villamanta

Policía Foral de Navarra

La policía investiga una presunta violación a una menor en las fiestas de Tudela (Navarra)

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico

Muere un ciclista de 34 años tirado en una cuneta tras ser atropellado por un vehículo en El Ejido

Ataque a la red ferroviaria de Francia antes de los JJOO de Paris 2024
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 26 de julio?

Pablo Samaniego, teniente Coronel de la UME
Incendios Forestales

Pablo Samaniego, teniente Coronel de la UME, garantiza que los cambios meteorológicos "aumentan la situación del incendio avanzando a 40 kilómetros por hora"

Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). Un nuevo incendio forestal se ha desatado este jueves en la Comunidad de Madrid tras arder un coche en la M-501, en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, y extenderse las llamas al monte, según han trasladado a Europa Press fuentes presenciales. 23 JULIO 2026;FUEGO;INCENDIO;LLAMAS;GUARDIA CIVIL;PIXELADA Carlos Luján / Europa Press 23/07/2026
INCENDIOS FORESTALES

Los incendios en España dejan cerca de 90.000 afectados, 45.000 hectáreas quemadas y un muerto en Manises

Los incendios forestales mantienen este sábado una situación crítica en Madrid, Ávila y Toledo, con cerca de 90.000 personas evacuadas o confinadas, al menos 45.000 hectáreas quemadas.

Fallece una persona en el incendio forestal de Manises (Valencia)
INCENDIO

Un hombre muere y cinco heridos en un incendio en Manises, Valencia

Un hombre ha muerto y otras cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo y quemaduras en el incendio declarado este sábado en el barranco del Salt de l'Aigua de Manises, en Valencia, que ya ha sido estabilizado.

VÍDEO: Así reaccionan unos bomberos al acercarse con el camión a las llamas

El impactante vídeo que muestra a unos bomberos rodeados por las llamas en plena intervención

Ya se ha quemado más superficie este mes de julio que el de 2025

Julio ya supera las hectáreas quemadas de 2025 y los expertos alertan: lo peor está por llegar

Imagen de archivo de los Bombers de Cataluña

Un joven muere ahogado tras lanzarse desde un puente al mar en Amposta, Tarragona

Publicidad