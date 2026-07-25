Evacuado un hombre de 57 años tras ahogarse en una playa de Gran Canaria

Este sábado, un hombre de 57 años ha sido evacuado desde una playa al Hospital Insular de Gran Canaria, ya que contaba con un pronóstico grave tras sufrir un ahogamiento incompleto, según ha informado el 112.

El suceso ha ocurrido a las 10:22 horas en la playa de Las Canteras, donde la víctima ha sido asistido fuera del agua.

Al lugar de los hechos se ha desplazado el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue quien asistió y estabilizó al hombre antes de evacuarlo al hospital. En este dispositivo también colaboraron efectivos de la Cruz Roja y la Policía Local.

734 personas han fallecido por ahogamiento en Canarias en la última década

Con estos datos se registran un total de 734 fallecidos ahogados en Canarias desde 2015 hasta 2025, y cuentan con 2.143 afectados, según los datos ofrecidos por 'Canarias, 1500 Km de Costa', la plataforma para la prevención de los accidentes acuáticos ocurridos en las Canarias.

Según estos datos, en 2023 se produjeron 71 fallecimientos por ahogamiento, en 2024 hubo 72 fallecidos y en 2015, 63 muertos.

Esta asociación confirma que la urgencia de actuar se ha convertido en un problema de salud pública de primer orden, y es especialmente trágico el impacto en los menores ya que solo en 2025, 20 niños y niñas sufrieron accidentes acuáticos, costándoles la vida a cuatro de ellos.

Hoy, 25 de julio, se conmemora el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos y con este motivo, la fachada del Parlamento de Canarias se tiñó anoche de azul.

Esta iniciativa se volverá a activar en la noche de este sábado en el edificio de presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Sebastián Quintana, presidente de la organización, ha explicado que el ahogamiento es la primera causa de muerte por accidente en Canarias y supera a los fallecidos en accidentes de tráfico.

Quintana apela a la necesidad de un mayor compromiso de las instituciones públicas estatales, regionales y locales para reducir los ahogamientos.

En nuestro país, los ahogamientos constituyen la segunda causa de muerte accidental, una realidad que la asociación expuso en 2018 ante el Parlamento Europeo y en 2021, ante el Congreso de los Diputados.

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