Las impactantes imágenes de la UME luchando contra las llamas en Ejulve (Teruel)

Todos los que estamos pendientes de los incendios que está atravesando nuestro país, nos está dejando con el corazón en un puño ante las imágenes tan imponentes. Comunidades como Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid se han visto perjudicados por el fuego en este mes de julio.

En el municipio de Ejulve, en Teruel, los efectivos como la UME han estado trabajando durante toda la noche y han conseguido que las llamas no avancen hacía el casco urbano de cuevas de Cañart, una de las poblaciones que siguen evacuada y que más preocupaban.

El incendio en esta localidad ha dejado 3.000 hectáreas calcinadas y los cinco municipios que permanecen desalojados son las Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira, mientras continúan las labores de extinción para garantizar la seguridad de la población.

Los efectivos afrontan la jornada de este sábado con el objetivo de afianzar los avances conseguidos, antes del aumento del viento que pueda haber, en las próximas horas.

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