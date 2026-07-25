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La Policía Nacional recupera 55.500 euros tras investigar dos estafas en Palma

Uno de los fraudes dejó una pérdida de 270.000 euros a una persona que invirtió en una plataforma de criptomonedas.

Coche Policía Nacional.

Coche Policía Nacional. Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La Policía Nacional investiga dos presuntas estafas cometidas en Palma, una relacionada con falsas inversiones en criptomonedas y otra mediante la suplantación de la identidad de una entidad bancaria. Entre ambos casos, los agentes han conseguido recuperar un total de 55.500 euros.

El primer fraude dejó una pérdida de 270.000 euros a una persona que invirtió en una plataforma de criptomonedas, que prometía elevadas ganancias. Posteriormente, los supuestos responsables solicitaron nuevos ingresos con el argumento de que eran necesarios para liberar el dinero invertido. Gracias al rastreo de las operaciones realizadas a través de la tecnología 'blockchain', los investigadores lograron bloquear y recuperar 40.500 euros.

En una segunda actuación, la Policía recibió la denuncia de una víctima que había sido engañada mediante un mensaje SMS que simulaba proceder de su banco. Tras facilitar varios códigos de verificación durante una llamada telefónica, se realizaron dos transferencias bancarias sin su autorización. La rápida intervención policial permitió recuperar 15.000 euros correspondientes a una de ellas.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar a los autores de ambos fraudes, y recuperar el resto del dinero sustraído.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que nunca debe facilitar claves, códigos de seguridad o datos personales a través de llamadas telefónicas o mensajes SMS, ya que las entidades bancarias no solicitan esta información por esos medios. Ante cualquier duda, recomienda contactar directamente con el banco a través de sus canales oficiales.

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En el mes de marzo de este mismo año, la Guardia Civil lograba desarticular un grupo criminal de un conocido barrio de Villena (Alicante), que se dedicaba a la venta de drogas mediante menudeo. El clan era un matriarcado formado solo por mujeres que se dedicaban a vender sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, heroína, hachís, marihuana y metanfetamina.

El grupo ideó métodos sofisticados de ingeniería financiera para conseguir el blanqueo de los beneficios obtenidos. Utilizaban una plataforma que permitía realizar los pagos mediante terminales telefónicos y, también, adquirían criptomonedas.

La operación, que conocíamos el pasado mes de abril, se llevó a cabo los días 25 y 26 de marzo. Los agentes detuvieron a 4 integrantes del grupo y registraron la vivienda investigada. En el registro se intervinieron 18 gramos de cocaína, 134 gramos de hachís, más de mil euros en efectivo, cinco dispositivos de telefonía móvil de última generación, balanzas de precisión y diversos útiles para el corte de la droga. La líder y su hermana ingresaron en prisión.

A todas las detenidas se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

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