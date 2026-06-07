Zverev dice adiós a la maldición de los Slams y levanta su primer major en Roland Garros

Algunos habrían apostado a que nunca sucediera, pero este 7 de junio de 2026 Alexander Zverev se ha proclamado campeón de Grand Slam por primera vez en su carrera tras derrotar a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en cuatro horas y veinte minutos. A los 29 años, en Roland Garros y sin ninguno de los tres grandes del tenis actual (Alcaraz, Sinner y Djokovic) en el cuadro. Cuatro finales de Grand Slam después -sumadas a otras siete semifinales- el de Hamburgo ha terminado con la maldición que le perseguía desde hace años y ya tiene uno de los cuatros trofeos más importantes en la historia de este deporte.

Zverev arrasó en un primer set en el que su ambición venció a sus miedos, 6-1 y dos breaks en apenas un abrir y cerrar de ojos. Cobolli, que estaba en una final soñada al igual que inesperada, llegó al duelo sin haber jugado en semis (se retiró Arnaldi por lesión) y plantó un partido físico, largo e intentando jugar con los nervios del alemán. Se llevó el segundo, Zverev dio el paso casi definitivo en el tercero (2-1) y el italiano revolucionó la final imponiéndose en el tie-break del cuarto set rompiendo así la racha de 12 desempates seguidos que caían del lado de Sasha (acumulaba un 26-2 en Roland Garros). No obstante, y cuando menos se esperaba un resultado amplio y rápido, la experiencia de Zverev y el físico de Cobolli se unieron para que el último set sonriera de principio a fin al alemán (6-1), que al más puro estilo 'Rafa Nadal' celebró el título de su vida rebozándose en la tierra parisina.

El camino de Sasha hacia su primer grande

Zverev ha eliminado a Bonzi, Machac, Halys, De Jong, Rafa Jodar, Mensik y Cobolli en el que ya es el primer major de su carrera. Una victoria que es la primera de un alemán en Grand Slam desde la de Becker hace 30 años en Australia 1996.

Zverev, el mejor tenista de siempre sin un Slam

El alemán de 29 años llegó a la final con absolutamente todo de cara: experiencia, ranking y favoritismo de su lado, pero con algo más de desgaste y toda la presión del mundo a su espalda ya que sin Sinner, Alcaraz y Djokovic la oportunidad de alzarse con su primer Grand Slam era seguramente irrepetible.

El de Hamburgo había jugado y perdido sus tres finales de Grand Slam (ha disputado otras siete semifinales), siendo la más dolorosa la del US Open 2020 ante Thiem en la que ganó los dos primeros sets y en el quinto sirvió para ganar. También cayó en la del Open de Australia 2025 y un año antes ante Alcaraz en Roland Garros en cinco sets. No obstante, para la mayoría de expertos y aficionados, Sasha era hasta ahora el mejor tenista que ha existido sin un Grand Slam, y es que no hay más que echarle un vistazo a su palmarés: dos torneos de Maestros (2018 y 2021), siete Masters 1.000 (cinco de ellos en torneos diferentes), oro olímpico en individuales, campeón de la United Cup y un total de 24 títulos individuales, además de estar instalado entre el top 5 y el top 3 desde hace más de un lustro.

Ahora, tras un sinfín de intentos y sin los tres mejores del planeta en el cuadro, esta vez Alexander Zverev no perdonó y se une a jugadores como Cilic, Thiem, del Potro y Medvedev, siendo solo este último el que verdaderamente puede competir con el palmarés del germano. Incalculable losa la que se ha quitado.

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