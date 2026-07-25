Las imponentes imágenes del incendio de la Comunidad de Madrid

Los incendios forestales están asolando a España, en especial esta semana la Comunidad de Madrid y Ávila han provocado que haya más de 60.000 afectados, y por primera vez, el Gobierno ha declarado la emergencia nacional por una catástrofe natural.

Se ha ordenado el desalojo de localidades madrileñas como Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, al igual que un camping en El Escorial. A estos municipios hay que añadirle los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este sábado su "más sincero cariño" a las personas que estos días están sufriendo el "infierno" de los incendios.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ayuso se refirió tanto a los afectados en la Comunidad de Madrid como a los del Valle del Tiétar, en Gredos, al sur de la provincia de Ávila.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.