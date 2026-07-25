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Muere un hombre de 66 años electrocutado mientras trabajaba en la catenaria de la línea ferroviaria de Sant Mori (Girona)

Pese a la rápida actuación de los servicios de emergencias, el hombre ha perdido la vida.

Imagen de archivo de vías de tren

Imagen de archivo de vías de tren EFE

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Ruth Galvez
Publicado:

Un hombre, de 66 años, ha muerto en la madrugada de este sábado tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba tareas de mantenimiento en la catenaria de la línea ferroviaria en Sant Mori, en Girona, según han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El suceso ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, tras el accidente un compañero de la víctima lo trasladó a la estación de Camellera, donde los servicios de emergencias comenzaron las maniobras de reanimación con el desfibrilador DEA, pese a la rápida actuación de estos, el hombre ha perdido la vida.

Al lugar del siniestro se trasladaron patrullas de la policía catalana, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y los miembros del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos d'Esquadra han informado de los hechos ante el tribunal de instrucción de Figueres y el Departamento de Negocios y Trabajo, tal y como establece el protocolo en caso de accidentes laborales con fallecimientos.

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