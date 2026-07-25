Los incendios atizan el choque entre los líderes políticos: "Mientras unos insultan, otros colaboran"

Este sábado, Pedro Sánchez acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde se coordina el incendio que está afectando nuestro país, para dar declaraciones sobre los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha para poder hacerles frente.

Se espera que en este encuentro se analice la evolución de las llamas, el despliegue de los efectivos y las medidas adoptadas para proteger a la población y controlar el avance del fuego.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede acercarse al PMA, ya que va a asistir a la ofrenda nacional de Santiago Apóstol, que se celebra hoy, 25 de julio, en Galicia. Uno que sí va a la reunión del Puesto de Mando Avanzado es Juan Bravo, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, que traslada en nombre del Partido Popular "su solidaridad a las personas afectadas por los devastadores incendios", y también muestra "su apoyo a los hombres y mujeres que están luchando contra el fuego".

Bravo también ha exclamado que "la prioridad debe ser poner todos los medios disponibles del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a disposición de aquellos que luchan contra los incendios", y señala que "la colaboración entre gobiernos en un momento en el que se superan las capacidades y los límites de las distintas administraciones debe ser fundamental", así como agradece agradece la colaboración de la Unión Europea para atender estos incendios.

El representante del Partido Popular en el Puesto de Mando ha recordado que Feijóo, hace un año, presentó un plan nacional de protección del medio rural, que busca más medios y coordinación para prevenir y afrontar emergencias como estas. “La gestión debe ser el paraguas que abarque la respuesta”, ha exclamado.

Colaboración y no confrontación

Juan Bravo ha recalcado que lo primordial debe ser las familias que sufren las llamas y las personas que luchan para hacerles frentes, por eso ha pedido a todos los responsables políticos que se mantengan al margen si tienen afán de "insultar, romper y confrontar" para que así no molesten, y ha añadido que "mientras unos están en insultar, otros están en colaborar, ayudar y cooperar", apunta que es lo que les piden los españoles.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras ha reprochado que el Ejecutivo "lleva toda la legislatura sin presupuestos" y ha criticado que esta semana por segunda vez, se ha vuelto a tumbar el techo de gasto. "Por segunda vez incumpliendo la ley, porque tenían que haber traído uno nuevo y no lo han hecho", comenta.

De esta forma, acusa al Gobierno de haber presentado "la Ley de condonación de la deuda pública", pero que encima de la ley no parece que sea una condonación, y expresa que "lo que antes pagábamos como valencianos, catalanes o madrileños, lo pagaremos como españoles. Esto se ha hecho para dar respuesta a los partidos independentistas y conseguir el voto para Sánchez".

Por eso, Bravo subraya que el sistema de financiación autonómica planteada por el Ejecutivo, "no surge para dar respuesta a las comunidades autónomas ni busca dotar de los mayores recursos, sino que sirve para "generar división, confrontación y desigualdad entre españoles".

Según el representante del Partido Popular en el Puesto de Mando Avanzado declara que su partido "plantea un sistema de financiación que sea multilateral, que recoge en abierto las propuestas de todos, que se negocia en el Consejo de Política Fiscal y que dota de más recursos para la sanidad, la educación, las políticas sociales y para lo realmente importante".

Diferencias entre Puente y Ayuso

Tras la declaración de la emergencia de interés nacional por los incendios, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado este pasado viernes a través de su cuenta de X y ha criticado a los gobiernos del PP de esas comunidades por recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible carga contra Ayuso por "perseguir" a los bomberos del Infoma tras anunciar posibles acciones jurídicas por su actuación.

Óscar Puente, ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid de estudiar "todas las vías administrativas y jurídicas" contra "la actuación" de un grupo de bomberos "que han podido comprometer la actuación de los dispositivos" para combatir los incendios activos en la comunidad.

"Son implacables. Acabarán persiguiéndote a los propios bomberos", ha afirmado Puente en un mensaje publicado en 'X', y ha asegurado que "hay motivos para tener mucho miedo a este gente", haciendo referencia al Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Estas palabras se producen después de un cruce de declaraciones entre el ministro y la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que Puente ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, y Ayuso ha respondido calificando de "buena" la coordinación con el Gobierno central frente a "mamarrachos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.