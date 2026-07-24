Oficial: Jürgen Klopp asume el reto de resucitar a Alemania tras el fracaso del Mundial

Jürgen Klopp ya es el nuevo seleccionador de Alemania hasta julio de 2030. El técnico alemán fue presentado este viernes como relevo de Julian Nagelsmann, que dejó el cargo después de la eliminación de la 'Mannschaft' en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras caer en penaltis contra Paraguay.

A sus 59 años, Klopp afronta por primera vez el reto de dirigir a la selección absoluta de su país después de una carrera repleta de éxitos en los banquillos del Borussia Dortmund y el Liverpool. Su objetivo será sacar a Alemania de una crisis deportiva que se prolonga desde hace casi una década.

"Si os metéis con mi familia y no la dejáis en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian y con Tuchel"

"En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él", dijo Klopp durante la presentación.

El exentrenador del Liverpool apeló a los periodistas convocados, a quienes dijo que los necesitaría en el camino que va recorrer: "Os vamos a necesitar también. Os pido que acompañéis el proceso pensando en el bien del mismo", dijo.

"Si en algunos momentos todos vosotros pensáis -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si os metéis con mi familia y no la dejáis en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor", afirmó.

Un nombramiento que llevaba dos décadas sobre la mesa

Aunque el anuncio se ha producido ahora, el nombre de Klopp lleva más de veinte años vinculado al banquillo de la selección alemana.

La primera vez que apareció como candidato fue tras el Mundial de 2006. Alemania acababa de caer en semifinales frente a Italia y Jürgen Klinsmann decidió abandonar el cargo.

Por entonces, Klopp todavía entrenaba al modesto Maguncia, al que había ascendido por primera vez a la Bundesliga, y comenzaba a llamar la atención por su innovador estilo de juego.

Durante aquel Mundial también se convirtió en una de las revelaciones televisivas gracias a sus análisis tácticos en la cadena pública ZDF, donde sorprendió por una forma de explicar el fútbol que terminaría convirtiéndose en una de sus señas de identidad.

Finalmente, la Federación Alemana apostó por la continuidad y ascendió a Joachim Löw, mientras Klopp continuó construyendo su carrera lejos de la selección.

El milagro del Dortmund

El gran salto llegó en 2008 con su fichaje por el Borussia Dortmund. En apenas tres temporadas convirtió a un equipo alejado de la lucha por los títulos en campeón de la Bundesliga, apostando por un fútbol de presión, intensidad y vértigo que revolucionó el campeonato alemán.

Con una de las plantillas más jóvenes de Europa conquistó dos Bundesligas consecutivas, una Copa de Alemania y dos Supercopas, además de alcanzar la final de la Liga de Campeones en 2013 tras eliminar al Real Madrid en semifinales.

Klopp abandonó el Dortmund en 2015 después de siete temporadas que cambiaron para siempre la historia reciente del club.

El hombre que devolvió al Liverpool a la cima

Ese mismo año comenzó otra de las grandes etapas de su carrera. Klopp aterrizó en un Liverpool que llevaba años lejos de los títulos y, fiel a su estilo, reconstruyó el proyecto desde los cimientos.

Tras varias temporadas de crecimiento, conquistó la Liga de Campeones en 2019 y un año después devolvió al Liverpool el título de la Premier League tres décadas después de su última conquista.

En 2024 decidió poner fin a su etapa en Anfield alegando que necesitaba descansar y recuperar energías tras casi una década al frente del club inglés.

El mayor desafío de su carrera

Ahora le espera un escenario completamente distinto. Alemania sigue siendo una de las grandes potencias históricas del fútbol, con cuatro Mundiales conquistados (1954, 1974, 1990 y 2014), pero atraviesa una de las etapas más complicadas de su historia reciente.

Desde la Copa Confederaciones de 2017 no ha vuelto a levantar ningún gran título y los últimos torneos han estado marcados por las decepciones, culminadas con la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Klopp deberá reconstruir una selección que ha perdido protagonismo en el panorama internacional y hacerlo, además, con mucho menos margen que el que tuvo en Dortmund o Liverpool, donde dispuso de varios años para desarrollar sus proyectos.

El primer examen

El nuevo seleccionador comenzará su etapa con la Liga de Naciones, una competición que servirá como primera prueba para evaluar el rumbo de la nueva Alemania.

Después llegará el gran objetivo a corto plazo: lograr la clasificación para la próxima Eurocopa e iniciar una nueva etapa con la intención de devolver a la 'Mannschaft' al lugar que históricamente ha ocupado entre las grandes selecciones del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.