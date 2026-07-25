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Ahogamiento

Un joven muere ahogado tras lanzarse desde un puente al mar en Amposta, Tarragona

El joven, de 21 años se lanzó y no regresó a la superficie, finalmente su cuerpo fue encontrado sin vida a 7,5 km desde donde se había tirado.

Imagen de archivo de los Bombers de Cataluña

Imagen de archivo de los Bombers de Cataluña Wikipedia

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Juan Vivancos
Publicado:

Un joven de 21 años ha fallecido ahogado esta pasada noche en el Canal de la Derecha del Ebro, en la localidad de Amposta (Tarragona), según han informado los Bombers de la Generalitat.

El aviso se recibió poco antes de la medianoche, cuando se alertó de que una persona se había lanzado al agua desde el Puente de Piedra del Canal y no había vuelto a salir a la superficie.

Los bomberos desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda, con 14 dotaciones y 31 efectivos de diferentes unidades. Las labores comenzaron en el punto donde el joven fue visto por última vez y continuaron aguas abajo, alcanzando incluso la Illa de Buda.

Posteriormente, los equipos de emergencia centraron la búsqueda en los primeros kilómetros del canal principal y en varios canales secundarios, donde se sospechaba que podía encontrarse.

Finalmente, el cuerpo sin vida del joven fue localizado poco después de las cuatro de la madrugada, a unos 7,5 kilómetros del lugar desde el que se había lanzado.

Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo del levantamiento del cadáver y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

En el operativo participaron efectivos de los parques de bomberos de l’Ametlla de Mar, Tortosa, Amposta y Ulldecona, además de dos dotaciones de mando, miembros del GRAE, la unidad subacuática y el equipo de drones de la Unidad de Medios Aéreos.

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