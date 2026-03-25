Nadal sale en defensa de Alcaraz: "¿Qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año?"
El extenista balear y ganador de 22 grand slam opina que "no se le puede exigir más" a Carlos Alcaraz y considera que "no tiene ningún sentido" preocuparse por dos derrotas.
Carlos Alcaraz, tras un año en el que lo ha ganado prácticamente todo, ha enlazado dos derrotas en sus tres últimos partidos: perdió ante Medvedev en las semifinales de Indian Wells y cayó ante Sebastián Korda en la tercera ronda de Miami. Pese a que el murciano es es el campeón de tres de los cuatro grand slam (Open de Australia, Roland Garros y US Open) y el más joven en haber logrado el 'Career Grand Slam', han surgido algunas dudas sobre el estado de forma del tenista murciano, algo que no comparte Rafa Nadal.
"Cuando uno viene a ganar el Abierto de Australia, tiene siete 'Grand Slams', es el número uno del mundo, ¿qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año? No va a pasar. Creo que todos nos tenemos que agradecer a Carlos todo lo que está haciendo, está dando una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 o 25 años atrás. Últimamente, a lo mejor, nos hemos acostumbrado a ello, pero yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace Carlos. No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido. No se le puede exigir más", aseguraba Nadal este martes tras ser investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
El campeón de 14 Roland Garros también habló sobre el momento de frutración que protagonizó Alcaraz en su partido ante Korda en Miami, cuando se dirigió a Samu López, su actual entrenador, asegurando que "no puedo más, me quiero ir a casa".
"Creo que todo el mundo tiene derecho, por mucho éxito que tenga, a estar frustrado, a estar cansado. Creo que él hubiera preferido no exteriorizarlo, porque es innecesario exteriorizarlo, ya lo sientes y te lo aguantas. Cuando se haya visto, seguro que no le habrá gustado verse así, pero es entendible que todo el mundo tenga un día en el que las cosas no vayan bien y que esté más cansado de la cuenta. Es totalmente respetable y mucho más entendible desde uno a otro deportista", indicó Nadal.
Nadal, sobre Landaluce: "Ha dado un paso muy importante a nivel tenístico"
El extenista manacorí también aseguro estar "feliz" por la victoria de Martín Landaluce ante Sebastián Korda y el pase del jugador madrileño a los cuartos de final del Miami Open.
"Había empezado el año con dificultades, había hecho una buena pretemporada, le he visto entrenar en la academia casi cada semana. Veo el esfuerzo que tiene detrás y estoy muy feliz por el torneo que está haciendo. Ha dado un paso muy importante a nivel tenístico, pero también a nivel de confianza personal", señaló el exjugador balear.
"Acaba de ganar en cuartos de final de un Masters 1.000, no puedo estar más contento por él y también por su equipo. Ha dado un paso adelante. El partido no lo he podido ver hoy, pero el partido que jugó contra Khachanov fue de un nivel muy alto. Me pareció que estaba jugando muy bien, se estaba moviendo mejor de lo que lo venía haciendo últimamente y creo que estaba jugando con una gran determinación. Tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que le van a marcar la diferencia para el salto definitivo", analizó Nadal.
Por otro lado parte, Nadal reconoció que no echa de menos el tenis porque es "una etapa bien cerrada".
"No creo que lo vaya a echar de menos al nivel que lo podía echar cuando estaba lesionado y seguía en activo. Sí que me gustaría jugar de manera un poquito más asidua de lo que lo he hecho este año y medio. Lo que es echar de menos, la verdad es que no. Quiero disfrutarlo como espectador y ya está", apuntó Nadal.
