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Un coche arrolla a un grupo de ciclistas en Brunete, Madrid: siete resultan heridos y uno de ellos grave

El herido grave presenta un traumatismo craneoencefálico.

Un coche arrolla a un grupo de ciclistas en Brunete, Madrid: siete heridos y uno de ellos grave

Un coche arrolla a un grupo de ciclistas en Brunete, Madrid: siete resultan heridos y uno de ellos grave

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Siete ciclistas han resultado heridos, uno de ellos grave, después de ser arrollados por un coche este domingo por la mañana en la carretera M-600, a la altura de Brunete, Madrid.

Un coche atropella a un grupo de ciclistas: siete heridos

El accidente ha tenido lugar sobre las 9:30 de la mañana en el kilómetro 33 de la M-600, y todos los heridos son hombres de entre 25 y 50 años de edad.

El herido grave presenta un traumatismo craneoencefálico

Entre los heridos hay uno de ellos con pronóstico grave, concretamente con un traumatismo craneoencefálico, y se encuentra hospitalizado en el Hospital Puerto de Hierro de Madrid. Mientras tanto, cuatro presentan heridas moderadas y otros dos leves.

Por otra parte, el conductor del vehículo que atropelló a los rodadores tenía 19 años y fue atendido por los servicios médicos tras sufrir una crisis de ansiedad tras el atropello.

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Precisamente hace poco más de un mes un hombre de 73 años atropelló a varios ciclistas en la CV-925 a su paso por el municipio alicantino de Orihuela. Al parecer circulaba con un coche que fue modificado para la discapacidad que padece y el cual no estaba homologado. Presuntamente, arrolló a cuatro ciclistas de entre 56 y 68 años que resultaron heridos, tres de ellos de carácter grave.

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