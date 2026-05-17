Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea: "Será un honor poder entrenar a este gran club"

El Chelsea FC ha anunciado este sábado que Xabi Alonso será su entrenador de cara a las cuatro próximas temporadas. El tolosarra volverá a dirigir a un equipo después de que el Real Madrid prescindiera de sus servicios el pasado 12 de enero de 2026, tras apenas ocho meses al frente del banquillo.

Xabi Alonso será blue los próximos cuatro años

El conjunto blue lo ha hecho oficial con el siguiente comunicado: "Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como Entrenador del Equipo Masculino. El español comenzará su rol el 1 de julio de 2026, tras acordar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!", publicación que el propio entrenador comentó con un "es un honor".

"Me llena de orgullo entrenar este gran club"

El técnico vasco, por su parte, ya se ha pronunciado tras firmar el contrato en declaraciones recogidas por el club londinense: "El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club... En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos. Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar títulos", detalló Alonso.

El Madrid le despidió en enero de 2026

El exjugador de Liverpool y Real Madrid volverá así a los banquillos apenas cuatro meses después de que el equipo blanco prescindiera de sus servicios a mitad de temporada y justo después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barça (2-3). En ese momento el Madrid seguía vivo en la Champions, la Copa y por supuesto en la Liga, donde llegó a liderar con cinco puntos de ventaja tras el famoso Clásico, pero después se dejaría puntos ante Rayo, Elche, Girona y Celta. Su balance en el equipo blanco fue de 25 victorias en 35 partidos, cuatro empates y seis derrotas.

Tras la llegada de Arbeloa -fue oficializado horas después- los merengues tampoco consiguieron cambiar el rumbo: cayeron eliminados ante el Albacete en los octavos de final de Copa, perdieron en cuartos de final de Champions ante el Bayern y se quedaron sin opciones en Liga después de ser superados en el Clásico del Camp Nou (2-0), a falta de todavía tres partidos para que finalizara la Liga.

El Chelsea, a su vez, ha firmado una de las peores temporadas de los últimos años, quedando fuera de la Champions (9º) y pugnando todavía por entrar en Europa. Cayó en semifinales de la EFL Cup, en octavos de Champions ante el PSG (8-2) y precisamente este pasado sábado se quedó a las puertas del título de la FA Cup ante el City de Guardiola (0-1).

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