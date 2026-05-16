Carlos Sainz da la primera vuelta a 'Madring': "¡La Monumental es ciega!.. Muy sorprendente"

Carlos Sainz, piloto de Williams, ha sido el primero en dar una vuelta al prácticamente finalizado circuito de 'Madring', donde se disputará el GP de Madrid de F1 el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026.

El ex de Ferrari ha completado los 5,4 kilómetros y las 22 curvas al volante de un Ford Mustang deportivo, y ha aprovechado para analizar cada una de las curvas, rectas, peralte y, por supuesto, la famosa 'Monumental'.

"Yo pensaba que La Monumental tenía el peralte y ya, pero ahora de repente veo que no solo tiene peralte, sino que es ciega. Es un buen cóctel, solo se ve el cielo... de Madrid al cielo", dijo el madrileño antes de volver a analizar a una curva que puede entrar entre las más icónicas del calendario: "Entraremos a fondo, puede que levantemos un poco a la mitad para que agarre el tren delantero… el cambio de rasante es lo que más impresiona. Salimos completamente a ciegas...".

Carlos, además, fue designado como embajador oficial del nuevo circuito urbano de Madrid, por lo que su compromiso con el circuito es total.

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