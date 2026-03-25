Jannik Sinner se mantiene implacable y derrota a Michelsen rumbo a los cuartos de Miami

Jannik Sinner prolongó su racha ganadora -ya acumula nueve victorias consecutivas- y derrotó a Alex Michelsen (7-5 y 7-6(4)) para meterse en los cuartos de final del Miami Open, donde se enfrentará a Frances Tiafoe, quien derrotó a Terence Atmane (4-6, 6-1 y 4-6). El número 2 de la ATP solventó el duelo en una hora y 41 minutos, sin ceder un set y alargando su marca de sets consecutivos ganados en torneos Masters 1.000 hasta los 28. El italiano encadena dos ATP1.000 (Paris Masters e Indian Wells) sin ceder una sola manga y ha alcanzado los cuartos de final en el Miami Open derrotando en dos sets a Dzumhur, Moutet y Michelsen.

El ganador de cuatro grand slam ya ha dejado en poco la marca de 24 sets ganados de forma consecutiva en Masters 1.000 firmada por Novak Djokovic en 2016. Cierto es que esta vez tuvo que emplearse a fondo ante un Michelsen que apunto estuvo de llevarse el segundo set, forzando un tie-break en el que Jannik volvió a salir victorioso.

En el primer set, Sinner y Michelsen mantuvieron su turno de saque hasta el 5-5, cuando el italiano se apuntó el primer 'break' del partido para apuntarse el set al servicio.

En el segundo set Michelsen golpeó primero, con una rotura en el sexto juego para ponerse 4-2. El estadounidense consolidó el 'break' con un juego en blanco al saque para el 5-2. Sin embargo, cuando servía para llevarse el set con 5-3 y Sinner tocado, un rayo de sol cegador se coló por el estadio, apuntando directamente a su lado de la pista. Michelsen dijo que no podía ver nada, y Sinner lo aprovechó para recuperar el 'break'.

El set se fue a un 'tiebreak' que Sinner se adjudicò por 7-4, ganando seis de los últimos siete puntos.

"El saque me ayudó mucho hoy, en especial en momentos importantes como el 'tiebreak'. Estoy muy contento por eso, aunque al mismo tiempo sé que, si quiero llegar lejos en este torneo, tengo que mejorar desde el fondo de la pista", reconoció Sinner tras el duelo.

Sinner sigue recortando distancia en el ranking con Alcaraz

Con su victoria ante Michelsen y la clasicación para los cuartos de final del Miami Open, Jannik Sinner tiene asegurados ya 11.600 puntos, lo que le sitúa a 1.990 puntos del murciano.

Si el de San Cándido se corona en Miami y logra el 'Sunshine Double', aparecerá el próximo lunes con 12.400 puntos, por lo que la distancia con Alcaraz se reduciría hasta los 1.190 puntos. Una distancia que sería de tan solo 190 puntos cuando al ganador de siete grand slam le descuenten los 1.000 puntos como campeón de Montecarlo el próximo lunes 6 de abril.

Resultados del martes 24 de abril en el Miami Open

Al margen de la vitoria de Jannik Sinner, la jornada del martes en el Miami Open destacó por la gesta lograda por Martín Landaluce, que levantó una bola de partido ante Korda para superar al tenista estadounidense (2-6, 7-6 (6) y 6-4) y meterse por primera vez en su carrera en unos cuartos de final de un Masters 1.000.

El tenista madrileño se medirá en los 1/4 de final del Miami Open ante el checo Jiri Lehecka, que doblegó a Taylor Fritz en tres sets (6-4, 6-7 y 6-2).

Por el mismo lado de cuadro de Landaluce, el otro cuarto de final lo jugarán Tommy Paul y Arthur Fils. El estadounidense (22) se impuso a Tomás Martín Etcheverry por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 14 minutos. Arthur Fils, reciente finalista en Doha, doblegó a Valentin Vacherot (4-6, 7-6 y 4-6) en un duro duelo de octavos de final.

En el lado inferior del cuadro, Jannik Sinner se medirá en los cuartos de final ante el estadounidense Frances Tiafoe, verdugo de Terence Atmane (4-6, 6-1 y 4-6). El otro cuarto de final enfrentará a Francisco Cerúndolo y al alemán Alexander Zverev. El tenista argentino se impuso al francés Ugo Humbert (4-6 y 3-6); mientras que el tenista de Hamburgo superó a Quentin Hayls (6-7(4) y 6-7(1)).

Resultados de los octavos de final del Miami Open

Martín Landaluce def. Sebastian Korda (6-2, 6-7 y 4-6)

Jiri Lehecka def. Taylor Fritz (6-4, 6-7 y 6-2)

Tommy Paul def. Tomás Martín Etcheverry (6-1 y 6-3)

Arthur Fils def. Valentin Vacherot (4-6, 7-6 y 4-6)

Francisco Cerúndolo def. Ugo Humbert (4-6 y 3-6)

Alexander Zverev def. Quentin Hayls (6-7(4) y 6-7(1))

Frances Tiafoe def. Terence Atmane (4-6, 6-1 y 4-6)

Jannik Sinner def. Alex Michelsen (5-7 y 6-7(4))

Partidos cuartos de final del Miami Open