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MÁLAGA

Muere una escaladora al precipitarse desde 50 metros por un desfiladero en Málaga

Un compañero de la víctima ha alertado de la caída de la afectada por un desfiladero en el paraje Nacimiento de la Villa.

Rescate de la Guardia Civil (Foto de archivo)

Rescate de la Guardia Civil (Foto de archivo)Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

Una escaladora ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente y caer desde una altura de 50 metros por un desfiladero del paraje del Torcal de Antequera (Málaga).

Según ha dado a conocer el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la caída se ha producido en la zona conocida como Nacimiento de la Villa sobre las 12 de este mediodía, y ha sido un compañero de la víctima quien ha alertado de la caída . Ha detallado a las autoridades que la escaladora había quedado atrapada en una grieta de difícil acceso cuando "destrepaba", es decir, cuando efectuaba una bajada por una pared en un tramo cerrado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado helicópteros de especialistas del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y de la Guardia Civil, a través del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM) de la localidad malagueña de Álora. Además, efectivos del instituto armado han procedido al rescate del cuerpo con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha confirmado la muerte de la escaladora en el lugar.

Localizado sin vida el montañero desaparecido en Picos de Europa

Precisamente este sábado las autoridades han localizado el cuerpo sin vida del montañero británico de 61 años que desapareció el pasado jueves en la Posada de Valdeón, León, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa. El cadáver se encontraba en el Canal de Moeño, en el término municipal de Posada de Valdeón, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Fue el propio montañero quien alertó a las autoridades el jueves sobre las 19:12 horas de la tarde, y comunicó que se encontraba desorientado, cansado y con escaso equipamiento mientras regresaba de una ruta hacia Caín.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil consiguió que el alertante facilitara una coordenada aproximada de su ubicación y más tarde se movilizó un equipo del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil con un helicóptero de rescate para llegar a la zona donde se encontraba el cuerpo del montañero fallecido.

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