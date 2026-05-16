Da la vuelta al mundo en moto a los 55 años: así es la inspiradora historia de Marta Insausti

A los 55 años, Marta Insausti sintió que su vida se había detenido. Después de décadas trabajando sin parar, la crisis económica, varios problemas personales y una grave enfermedad la dejaron en uno de los momentos más difíciles de su vida. Lo que no imaginaba entonces es que esa etapa acabaría convirtiéndose en el inicio de una aventura que la llevaría a dar la vuelta al mundo en moto.

Hoy, con 62 años, esta madrileña ha recorrido más de 50.000 kilómetros atravesando sola decenas de países. Y todo empezó con una decisión impulsiva que terminó cambiándole la vida por completo.

Marta cuenta que las motos forman parte de ella desde pequeña. Creció en una familia numerosa y recuerda perfectamente el día en el que a uno de sus hermanos le regalaron una Vespa. "Me pareció increíble", explica. Desde entonces no se ha bajado de una moto. A los 18 años se sacó el carnet y comenzó una pasión que continúa décadas después.

Un viaje para volver a encontrarse

La idea de lanzarse a la carretera llegó en un momento especialmente duro. Marta había pasado por un divorcio, problemas empresariales e incluso un cáncer. Además, se encontró desempleada después de toda una vida trabajando. "Realmente todo empezó porque yo estaba hundida", reconoce. Pero en lugar de quedarse paralizada decidió hacer algo que llevaba años rondándole la cabeza: viajar sola en moto.

En un principio pensó en recorrer Europa durante unos meses. Sin embargo, una carta de la Fundación Vicente Ferrer cambió todos sus planes. La organización invitaba a sus socios a visitar la India y entonces se hizo la gran pregunta: "¿Y si me voy en moto hasta allí?". Lo que comenzó como un viaje arriesgado pero posible a la India, terminó convirtiéndose en una vuelta al mundo.

Más de 20 países y miles de kilómetros

Su ruta la llevó por países como Turquía, Irán, Pakistán, India o Tailandia. Después continuó por Nueva Zelanda, Chile y gran parte del continente americano hasta llegar a Nueva York.

Durante el viaje también quiso ayudar a otras personas. Aprovechó su aventura para recaudar fondos para la Fundación Vicente Ferrer y para la investigación contra el cáncer, una causa especialmente importante para ella. "Si hoy sigo aquí es gracias a la investigación", afirma. Marta asegura que viajar sola le ha permitido conectar profundamente con muchas personas y descubrir culturas que desmontaron muchos prejuicios. De Irán, por ejemplo, destaca "la bondad" de su gente y el papel de las mujeres, a las que define como "cultísimas y modernas".

Aunque vivió momentos complicados, especialmente en algunas carreteras del Himalaya, asegura que la experiencia le enseñó algo fundamental: "El miedo es muy mal consejero".

Ahora comparte sus experiencias con miles de seguidores y se ha convertido en un ejemplo de superación para los que buscan seguir su intuición o quienes creen que ya es tarde para empezar de nuevo.

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