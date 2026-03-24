Landaluce firma una remontada épica ante Korda y alcanza los cuartos en Miami

Martín Landaluce sigue deslumbrando en el Masters 1.000 de Miami. El joven tenista español, de 20 años y número 151 del mundo, se clasificó para los cuartos de final tras derrotar al estadounidense Sebastian Korda en tres sets (2-6, 7-6 (6) y 6-4), en un duelo en el que llegó a salvar una pelota de partido.

El madrileño, que está firmando el mejor resultado de su corta carrera, prolonga así su gran momento en el torneo, donde ya había eliminado a dos jugadores del top 20: Luciano Darderi (n.18) y Karen Khachanov (n.15). Además, se convierte en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar unos cuartos de final de un Masters 1.000.

Korda arrolla en el primer set

El partido comenzó con dominio de Korda, que viene de tumbar al mismísimo Carlos Alcaraz e impuso su ritmo desde el inicio. Tras lograr el break para ponerse 4-2, el estadounidense se llevó el primer set con claridad (6-2) en apenas 31 minutos, aprovechando los errores con el revés de Landaluce.

La reacción del español llegó en la segunda manga. Pese a la agresividad de Korda, que buscó constantemente la red, Landaluce resistió y mantuvo sus turnos de saque. Con 4-4 tuvo una gran oportunidad para romper, pero falló una derecha clara. El set se decidió en el tie-break, donde el español salvó una pelota de partido con un revés ganador al resto antes de igualar el encuentro.

En el tercer set, Korda pidió asistencia médica por molestias en la zona lumbar, circunstancia que Landaluce aprovechó para colocarse 3-0 arriba. Sin embargo, el estadounidense reaccionó y llevó el desenlace a los juegos finales. Fue entonces cuando el español dio el golpe definitivo quebrando el saque de su rival y cerrando la remontada por 6-4 tras más de dos horas y media de partido.

"Una de las mejores victorias de mi carrera"

"Esta victoria supone todo para mí, una de las mejores de mi carrera. He aguantado hasta cuando ha llegado mi momento. Los españoles tenemos ese espíritu luchador", declaró Landaluce al término del encuentro.

El español se medirá en cuartos de final al checo Jiri Lehecka, que viene de ganar a Taylor Fritz, con el objetivo de seguir alargando su histórica actuación en Miami.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.