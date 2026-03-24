La reflexión de Rafa Nadal al ser investido doctor honoris causa por la UPM: "Mi universidad ha sido la vida"

Rafael Nadal ha sido investido este martes doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde reflexionó sobre el paralelismo entre el deporte de élite y la ciencia, destacando la importancia del esfuerzo, la mejora continua y la humildad.

"El deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante", afirmó el tenista balear durante su discurso: "El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito no llega ni rápido ni por casualidad. En cierto modo, el deporte de alto nivel se parece a un proceso de investigación constante. El progreso llega a través de pequeñas mejoras diarias, aprender de cada victoria y cada derrota", ha abundado.

"Mi familia, mi entorno y mi equipo han sido también grandes maestros"

Nadal reconoció que su formación ha sido diferente a la académica tradicional: "Mi formación ha sido distinta. Mi universidad ha sido la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas. Mi familia, mi entorno y mi equipo han sido también grandes maestros".

El Consejo de Gobierno de la UPM aprobó su nombramiento en reconocimiento "a su destacada trayectoria y los valores que representa, basados en el esfuerzo y la perseverancia". El profesor Javier Durán actuó como padrino en la ceremonia, donde subrayó: "Celebramos que la excelencia no está reñida con la humildad y el respeto a los demás".

Deporte y conocimiento científico

El ganador de 22 títulos de Grand Slam destacó el vínculo cada vez más estrecho entre deporte y conocimiento científico: "El deporte de alto nivel ha evolucionado enormemente, y hoy está profundamente vinculado al conocimiento científico. Forma ya parte esencial de la alta competición. Pertenezco a una generación anterior en la que estos avances se fueron incorporando progresivamente".

"En el deporte de élite, como en cualquier disciplina científica, el talento es importante, pero nunca suficiente por sí solo. Detrás de cualquier logro, hay un proceso de mejora continua. El rigor, la búsqueda de la excelencia, el compromiso y el trabajo en equipo conectan con lo que vivimos en el deporte profesional", continuó.

Además, puso el foco en la actitud ante la adversidad: "Incluso en los momentos de mayor éxito existe margen de mejora. Todos atravesamos momentos de dificultad, y es precisamente en ellos cuando más importante resulta tener una actitud positiva y seguir trabajando".

"La verdadera ambición no es solo querer ganar, sino querer mejorar cada día sin perder de vista los valores. Hay mucha similitud con los grandes proyectos científicos y tecnológicos", incidió.

"Siempre he creído en el impacto social del deporte"

Tampoco olvidó destacar el impacto social del deporte: "Siempre he creído en el impacto social del deporte. Tiene una capacidad única para unir a las personas. La educación, el conocimiento y el esfuerzo son fundamentales para construir una sociedad mejor", apostilló.

Este reconocimiento se suma a los ya recibidos por Nadal en la Universidad Europea de Madrid (2015) y en la Universidad de Salamanca (2025), consolidando su figura también en el ámbito académico más allá de su exitosa trayectoria deportiva.

El acto ha contado con la presencia del rector de la universidad, Óscar García Suárez, así como de otras autoridades académicas y políticas.

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