Muere un buceador militar durante el rescate de los cadáveres de los submarinistas italianos fallecidos en Maldivas

Este sábado, 16 de mayo, ha muerto un buceador de las fuerzas armadas del archipiélago mientras buscaba los cadáveres de los cinco submarinistas italianos que aún no han aparecido en las cuevas de Alimathà, en el atolón de Vaavu (Maldivas). Los médicos no pudieron salvar la vida del rescatista, que fue ingresado en estado crítico.

Según las informaciones preliminares, sufrió un problema de descompresión en el ascenso a la superficie, probablemente porque subió muy rápido o porque había estado demasiado tiempo a gran profundidad.

Misión de rescate

La Guardia Costera de Maldivas reanudó las inmersiones al amanecer con un equipo formado por ocho especialistas. Los dos primeros buceadores tenían la tarea de localizar y señalizar la entrada de la red de cavernas en la que desaparecieron los submarinistas el pasado jueves, mientras que los otros seis debían incorporarse posteriormente para relevarlos. Se trata de un área de acceso especialmente complicado.

Por el momento, solo se ha recuperado el cuerpo de Gianluca Benedetti, buceador profesional de 44 años, originario de Padua. Se encontró su botella de aire vacía, por lo que se cree que se desorientó o se quedó atrapado. Durante el viernes, un temporal bastante fuerte obligó a suspender, temporalmente, la operación de búsqueda de los otros cuatro desaparecidos: Monica Montefalcone, profesora de ecología marina en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal, de 22 años; Muriel Oddenino, bióloga marina de 31 años, y Federico Gualtieri, de 31 años, biólogo e instructor de buceo.

Investigación abierta

Las cinco víctimas pertenecían a un grupo de viajeros procedentes de Italia que iban a bordo del 'Duke of York', un barco de buceo desde el que realizaron la inmersión a gran profundidad en las cuevas Alimathà. Según los medios de su país, no eran turistas, sino que recababan datos para estudios científicos. Al ver que no regresaban a la superficie tras horas de inmersión, se activó la alarma.

La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación para determinar si se respetaron las normas de seguridad, o si el grupo descendió por debajo de los límites permitidos para el buceo recreativo. También se investiga si contaban con las autorizaciones y permisos necesarios para realizar una exploración científica.

Tres posibles motivos

Las primeras hipótesis apuntan a tres posibles causas: la desorientación en el interior de la cueva debido a la arena en suspensión, un fallo en la mezcla de gases respiratorios o la posibilidad de que uno de los submarinistas quedara atrapado y agotara el oxígeno junto a sus compañeros durante un intento de rescate.

Los investigadores también tratan de determinar si se utilizó correctamente el denominado 'hilo de Ariadna', un cable guía esencial en el buceo en cuevas que permite garantizar el regreso a la superficie.

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