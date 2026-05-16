Un hombre atropella a una decena de personas y apuñala a una mujer en Módena, Italia

Un hombre ha atropellado a una decena de personas, y ha apuñalado a una mujer en su huida, en el centro de la ciudad de Módena, Italia. El hombre circulaba a gran velocidad y atropelló a diez personas en Largo Porta Bologna.

En total, hasta siete personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave. La mujer que ha sido apuñalada por el conductor estaba intentando detenerle, según han informado medios locales.

Otros medios transalpinos aseguran que el hombre, tras llevarse por delante a diez personas, estrelló su vehículo, un Citroën C3, contra el escaparate de una tienda, resultando herido. Aun así, decidió huir a la carrera y apuñaló a una mujer que quiso detenerle.

Probablemente a una de ellas le amputen las piernas

El alcalde de la ciudad, Massimo Mezzeti, ha informado de que tendrán que amputarle las piernas a una de las heridas: "Es la persona que ha quedado atrapada contra el escaparate. No tenemos detalles sobre la identidad del conductor, aunque algunos testigos aseguran que se trata de una persona de origen norteafricana".

Sobre el accidente, el alcalde lo ha tildado de "trágico": "Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave". El conductor tiene 31 años y según dichos medios, es un ciudadano italiano con familia de origen marroquí.

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