Gravísimo accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña: ¡chocó contra Pedro Acosta y salió disparado!

Álex Márquez ha sufrido un espeluznante accidente en la vuelta 12 del GP de Cataluña de Moto GP tras chocar a 211km/h contra la moto de Pedro Acosta -había pinchado el neumático trasero- y salir completamente disparado de su Gresini dando varias vueltas de campana. El piloto catalán salió consciente del siniestro y está siendo ha sido atendido en el hospital, donde se le han realizado diferentes pruebas para descartar o confirmar cualquier tipo de lesión.

Un accidente que ha provocado que dirección de carrera sacara de inmediato la bandera roja y se suspendiera así el GP durante prácticamente media hora.

Márquez no pudo evitar el choque contra Acosta

La caída de Márquez se produjo después de no ver que Acosta levantaba la mano para avisar de que había pinchado, y en vez de evitar cogió su rebufo, chocó contra la parte trasera de la KTM, viéndose forzado a irse por la hierba, impactar con las protecciones y dar varias vueltas de campana. Su Gresini quedó completamente destrozada, y apenas segundos después un trozo de fibra de carbono se llevó por delante a Fabio Di Giannantonio. Acosta, por su parte, tuvo que ser ayudado para volver al pitlane. Raúl Fernández también llegó cojeando al box.

Está fuera de peligro: 'solo' tiene contusiones y magulladuras

Márquez salió consciente pero tuvo que ser enviado al hospital para que se le realizaran las pertinentes pruebas: "Álex Márquez está bien y consciente. Se le llevan al hospital para las respectivas pruebas médicas", ha informado la enviada de DAZN, Amanda Gala. El accidente ha dejado helados a aficionados, pilotos y propios miembros de los diferentes equipos de Moto GP, y una vez se confirmó que Márquez estaba fuera de peligro recuperaron la entereza.

Por si fuera poco, después de la reanudación de la carrera, volvió a producirse un accidente entre Bagnaia, Zarco y Marini que suspendió de nuevo el GP de Cataluña, uno de los más accidentados de los últimos años. En la segunda reanudación Jorge Martín también se cayó y tuvo que reincorporarse en la cola de la parrilla. De forma surrealista, el ganador de la prueba ha sido Di Giannantonio -se vio involucrado en el accidente de Márquez-... y Acosta abandonó en la última curva tras irse al suelo mientras luchaba contra Ogura.

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