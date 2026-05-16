COPA REINA
El Barça se impone al Atlético de Madrid y conquista su tercera Copa de la Reina seguida
Las azulgranas levantan su decimosegunda Copa de la Reina tras sentenciar el partido en los primeros 40 minutos con goles
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El Barcelona femenino se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina tras imponerse 3-1 al Atlético de Madrid con los goles de Pina, Brugts y Paralluelo en la primera parte.
Un partido que, como de costumbre, fue dominado por el equipo azulgrana de principio a fin, llegando a rematar 28 veces y 10 de ellas a puerta, mucho más que un Atleti que pese al resultado estuvo lejos de rozar el título (apenas cuatro tiros y dos de ellos entre los tres palos).
El Barça, que ya es campeón de Liga y Supercopa de España esta temporada, consigue el triplete y aspira a ganar la Champions League, competición en la que disputará la final el próximo 23 de mayo ante el Lyon. Las culés enlazan además tres Copas de la Reina de forma consecutiva y siguen ampliando su palmarés con 12 trofeos, el doble que Espanyol y Levante, los segundos con más títulos.
Ranking histórico de campeones de la Copa de la Reina
- Barcelona (12 títulos): 1994, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 y 2026
- Espanyol (6): 1996, 1997, 2006, 2009, 2010, 2012
- Levante UD (6): 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007
- Añorga (3): 1990, 1991, 1993
- Oroquieta Villaverde (3): 1992, 1995, 1999
- Karbo Deportivo (3): 1983, 1984, 1985
- Atlético de Madrid (2): 2016, 2023
- Oiartzun (2): 1987 y 1988
- Real Sociedad (1): 2019
- Sporting de Huelva (1): 2016
- Rayo Vallecano (1): 2008
- Sabadell (1): 2003
- Málaga (1): 1998
- Parque Alcobendas (1): 1989
- Porvenir (1): 1986
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