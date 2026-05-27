Final Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano en directo: alineaciones oficiales, goles y resultado de la final de la Conference League
Sigue en directo la final de la Conference League Crystal Palace - Rayo Vallecano desde el Red Bull Arena de Leipzig.
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Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan hoy (21:00 horas) en la final de la Conference League en el Red Bull Arena de Leipzig. Noche histórica para el equipo rayista que puede ganar su primer título europeo en sus 101 años de existencia.
Los de Iñigo Pérez afrontan hoy la primera final europea de su historia y podrían optan a sumar su segundo título oficial, tras el campeonato de segunda división que ganaron en la temporada 2017-18.
Onces oficiales del Crystal Palace - Rayo Vallecano
Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Convot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino, Sarr y Mateta.
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García y Alemao
¡Ya puedes seguir en directo la final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano!
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
Menos de veinte minutos para que ruede el balón en el Red Bull Arena de Leipzig. Rayo Vallecano y Crystal Palace van a pelear por el cetro de la Conference League, en la quinta edición del torneo creado por la UEFA en la temporada 2021 - 2022.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
Las declaraciones de Iñigo Pérez justo antes de la gran final de la Conference League ante el Crystal Palace. El entrenador del Rayo lo vive con "naturalidad" y solo ve "tranquilidad" entre sus jugadores.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
Pues ya tenemos los dos onces oficiales de la final de hoy de la Conference League. Alemao va a ser la referencia ofensiva de los de Iñigo Pérez hoy en el Red Bull Arena de Leipzig. Yeremy Pino es la gran amenaza arriba del Crystal Palace.
Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Convot; Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Yeremy Pino, Sarr y Mateta.
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García y Alemao.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
¡Es oficial también el once del Rayo Vallecano! Estos son los 11 elegidos por Iñigo Pérez para la gloria: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Unai López, Óscar Valentín, De Frutos; Isi Palazón, Álvaro García y Alemao.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
¡Ya tenemos el once oficial del Crystal Palace! Así sale hoy el equipo inglés en la final de la Conference League: Henderson; Canvot, Lacroix, Riad, Daniel Muñoz; Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr; Mateta y Yeremy Pino.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
Óscar Trejo, centrocampista del Rayo Vallecano, fue el elegido este martes para comparecer ante los medios en la previa de la final de la Conference League. El futbolista argentino explico que hoy "es un día para disfrutarlo, no sólo nosotros sino toda la gente que haya venido, el esfuerzo que ha hecho, descomunal".
"Sabemos a lo largo de todo el año lo que ha surgido y ojalá que podamos hacer feliz a mucha gente y a gran parte de España que quiere que ganemos", deseó Trejo.
"Es verdad que el proceso y el camino ha sido duro, pero cuando ha empezado la aventura en julio o en agosto todos decíamos a ver hasta dónde dura y por suerte podemos decir que ha durado. Hasta el último día lo hemos disfrutado y ahora a salir con todo y poder disfrutar al máximo hasta este último día", apuntó Óscar Trejo.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, compareció este martes en la sala de prensa del Red Bull Arena de Leipzig, escenario de la final de la Conference League. El técnico navarro que hoy deben "obviar los focos" y "mantener la identidad" ante el Crystal Palace para levantar el título.
"No nos da igual el resultado de mañana y creo que es importante saber que va a haber cosas a las que no estamos acostumbrados. En la final de mañana se juega a algo a lo que vienen jugando desde que son pequeños. Por tanto, hay que obviar los focos, el exceso de atención a nivel emocional y mental y mantener nuestra identidad, que eso nos dé para competir, disfrutar en el partido y, ojalá, ganar la final", indicó Iñigo Pérez.
"Si a los jugadores les hubieses dicho, cuando tenían diez años, que iban a jugar aquí un partido y les iban a grabar cámaras, con 50.000 personas, sentirían cero miedo y lo único que harían es correr, jugar y disfrutar. Tenemos que ir hacia esa sensación de cuando jugabas cuando eras niño e intentar quitarnos todo el envoltorio", apuntó el entrenador del Rayo Vallecano.
"Solo queda un paso. A los jugadores no les puedo decir 'hay que ganar como sea', porque no lo podemos controlar. Pero les pido que repliquen aquello que les ha traído hasta aquí, que repliquen en el día de hoy y mañana en la previa todo lo que hacen habitualmente, que no cambien sus escenarios, porque eso les va a generar confort y seguridad. Por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera final en 102 años, todo esto es un partido de fútbol. Cuanto más lo simplifiquemos, más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar", explicó el entrenador navarro.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
La de hoy es la quinta final de la Conference League, un torneo creado por la UEFA en la temporada 2021 - 22. El primer campeón fue la Roma, que superó al Feyenoord (1-0). Una temporada después, el título fue a parar a las vitrinas del West Ham, ganó (2-1) a la Fiorentina.
El Olympiacos se llevó la Conference League en el 2024 tras superar a la Fiorentina (1-0) en la prórroga. Y el año pasado, el campeón fue el Chelsea (4-1) después de golear al Betis.
El Rayo Vallecano puede dar hoy al fútbol español el primer título de la Conference League, para ello debe ganar al Crystal Palace en el Red Bull Arena de Leipzig.
Crystal Palace vs Rayo Vallecano, en directo: final de la Conference League
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final de laConference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano! Los de Iñigo Pérez y todo el rayismo buscan hoy hacer historia en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.
Cerca de 11.000 aficionados rayistas empujarán hoy a los suyos ante el Crystal Palace en un partido histórico y único en los 101 años de historia del Rayo Vallecano. El modesto equipo del ser de Madrid puede dar al fútbol español el único título europeo de esta temporada, pero para eso hoy hay que ganar al Crystal Palace.
¡Ya puedes seguir aquí en directo la final de la Conference League entre Crystal Palace vs Rayo Vallecano!
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