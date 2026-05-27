Crystal Palace vs Rayo Vallecano en directo: alineaciones oficiales, goles y resultado de la final de la Conference League

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, compareció este martes en la sala de prensa del Red Bull Arena de Leipzig, escenario de la final de la Conference League. El técnico navarro que hoy deben "obviar los focos" y "mantener la identidad" ante el Crystal Palace para levantar el título.

"No nos da igual el resultado de mañana y creo que es importante saber que va a haber cosas a las que no estamos acostumbrados. En la final de mañana se juega a algo a lo que vienen jugando desde que son pequeños. Por tanto, hay que obviar los focos, el exceso de atención a nivel emocional y mental y mantener nuestra identidad, que eso nos dé para competir, disfrutar en el partido y, ojalá, ganar la final", indicó Iñigo Pérez.

"Si a los jugadores les hubieses dicho, cuando tenían diez años, que iban a jugar aquí un partido y les iban a grabar cámaras, con 50.000 personas, sentirían cero miedo y lo único que harían es correr, jugar y disfrutar. Tenemos que ir hacia esa sensación de cuando jugabas cuando eras niño e intentar quitarnos todo el envoltorio", apuntó el entrenador del Rayo Vallecano.

"Solo queda un paso. A los jugadores no les puedo decir 'hay que ganar como sea', porque no lo podemos controlar. Pero les pido que repliquen aquello que les ha traído hasta aquí, que repliquen en el día de hoy y mañana en la previa todo lo que hacen habitualmente, que no cambien sus escenarios, porque eso les va a generar confort y seguridad. Por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera final en 102 años, todo esto es un partido de fútbol. Cuanto más lo simplifiquemos, más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar", explicó el entrenador navarro.