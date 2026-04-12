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Masters de Montecarlo

Alcaraz se rinde a Sinner tras igualar un récord de Djokovic: "Es increíble..."

El de El Palmar se deshizo en elogios hacia Jannik tras no defender el título en Montecarlo y ceder el número 1 del mundo.

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de Montecarlo

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de MontecarloReuters

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Alcaraz ha sido un auténtico ejemplo de deportividad aceptando la derrota en la final del Masters de Montecarlo y deshaciéndose en elogios a Jannik Sinner, quien le impidió defender el título de 2025 y le arrebató el número 1 del mundo.

"Es increíble lo que has hecho"

El murciano, 2 de la ATP a partir de este lunes, reconoció la 'gesta' de un Sinner que este domingo igualó el récord de Novak Djokovic como los únicos dos tenistas de siempre en ganar los tres primeros Masters 1.000 de la temporada (Indian Wells, Miami y Montecarlo): "Sólo un jugador había ganado en Indian Wells, Miami y aquí el mismo año, y tú eres el segundo. Es algo increíble lo que has hecho", le dijo.

El de San Cándido, además, conquistó su primer Masters sobre tierra batida y solo le queda ganar Roma y Madrid para hacerse con todos los Masters del calendario, algo que solo ha conseguido el propio Novak Djokovic.

"Estoy contento de que puedas ganar títulos ante tu familia"

Además, el de El Palmar aseguró que le gusta ver a Jannik celebrar títulos ante su familia (estaba su padre en la grada) y la pista de Montecarlo, en su mayoría, apoyaba al italiano: "Hay que felicitar a Jannik por todo el trabajo que está haciendo con todo su equipo. Estoy contento de que puedas ganar títulos delante de tu familia que está aquí", se sinceró también Carlos en lo que fue un discurso de 'perdedor' simplemente impoluto.

"No era el final que queríamos, pero hemos disfrutado tanto dentro como fuera de la pista. Siempre me hacéis sentir como en casa. Vamos a estar mejor la próxima vez", sentenció el español dirigiéndose a su equipo, con el que habló durante varias veces durante la final: "Es la gran diferencia, yo no meto un primero y él sí", llegó a decirle a Samu López durante la final.

La de este domingo fue la séptima victoria de Sinner sobre Alcaraz, al que se acerca en grandes títulos.

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