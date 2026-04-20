Boris Becker: "Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo"

El mundo del tenis sigue con interés la evolución de Carlos Alcaraz y esa lesión en la muñeca derecha que le ha privado de competir en el Conde de Godó y el Mutua Madrid Open, los dos torneos que se juegan en España. Sin parte médico oficial ni detalle alguno sobre el alcance exacto de esa lesión, de la que el murciano soló explico que era "una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos".

La gira de tierra batida sigue avanzando y entre esta semana y la que viene el foco estará en la Caja Mágica, donde se disputa el Mutua Madrid Open. Jannik Sinner parte como principal favorito en el torneo madrileño y opta a lograr su quinto título de ATP 1000 de forma consecutiva, tras sus victorias en el Paris Masters, Indian Wells, Miami y Montecarlo. Llama la atención que el italiano juega y juega torneos sin apenas lesiones y sólo con algún que otro percance físico por culpa del calor, le ocurrió en Shanghái el año pasado y ante Eliot Spizzirri en el Open de Australia.

Pero el de San Cándido, con un físico peor que el del murciano para partidos a cinco sets, parece estar protegido ante las lesiones en los últimos meses de competición. A este respecto ha hablado Boris Becker, extenista y leyenda de este deporte. El exjugador alemán, campeón de seis grand slam, cree que la diferencia en este aspecto radica en el estilo de juego de ambos tenistas.

"Sinner naturalmente ahorra energía, y creo que a largo plazo, eso es muy beneficioso"

"Es cierto que Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo. Tiene un estilo diferente al de Sinner. Yo llamo a Sinner Djokovic 2.0, con un estilo similar desde el fondo de la pista, muy consistente. Además, gana sus partidos rápidamente. Alcaraz suele perder un set y tiene que jugar tres horas. Eso le pasa factura a su cuerpo. Sinner naturalmente ahorra energía, y creo que a largo plazo, eso es muy beneficioso", señala Borfis Becker en Eurosport.

El triple campeón de Wimbledon (1985, 1986 y 1989), dos veces del Open de Australia (1991 y 1996) y una vez del US Open (1989) cree que la baja de Alcaraz es un duro golpe para el Mutua Madrid Open, pero asegura que el año pasado tampoco estuvo en la capital de España y luego ganó en Roma y París.

"Es una lástima para el torneo (Madrid), pero me recuerda al año pasado, cuando Alcaraz tampoco pudo jugar aquí en Madrid y luego ganó Roma y París. Así que no le daría demasiada importancia a la lesión. Sigo siendo optimista", recuerda Boris Becker a Eurosport.

"Estoy seguro de que quería jugar. Él habría querido terminar en Barcelona. Es un jugador español muy orgulloso, así que quiere jugar ante su afición. Pero las lesiones pueden ocurrir. Por eso creo que debería analizar bien su rendimiento del año pasado, cómo recuperarse y estar listo para Roma", asegura el extenista alemán.

Becker, sobre Sinner: "Nunca lo había visto tan fuerte como ahora"

El exjugador alemán de Leimen también analiza en Eurosport el actual momento de forma de Jannik Sinner y se rinde al de San Cándido, destacado que "nunca lo había visto tan fuerte como ahora".

"Nunca lo había visto tan fuerte como ahora. Ganar el Sunshine Double y luego regresar a Europa en tierra batida, ganar Montecarlo y prácticamente no perder ningún set, es increíble", elogia el extenista alemán sobre Sinner.

"Está en plena forma y creo que sí, es posible que gane también en Madrid, sobre todo ahora que Alcaraz está lesionado. Es de otro planeta", concluye Boris Becker.