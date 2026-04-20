Álvaro Arbeloa: "Fue un error grave del árbitro, nos privaron de estar en semifinales"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tomado la palabra cinco días después de la dolorosa eliminación de la Champions League ante el Bayern de Múnich. El técnico salmantino se ha vuelto a referir a la decisión del colegiado esloveno Slavko Vinci de expulsar a Eduardo Camavinga en los minutos final de la segunda parte en el Allianz Arena.

"Fue una acción que fue un error del árbitro grave porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. Ha ganado (Camavinga) dos Champions y con 24 años ha jugado Mundial y Euro. Ha jugado mucho y bien y cuenta con la confianza del club y ojalá pueda estar muchos años más con nosotros", ha indicado Arbeloa sobre la situación de Eduardo Camavinga, muy señalado por lo ocurrido el pasado miércoles en Múnich.

"Siempre estoy bien, no soy una persona que se suele quedar en casa. Espero un Bernabéu unido, en familia, orgulloso de cómo jugaron. En la calle hay el sentimiento de que nos privaron de estas en semifinales", ha apuntado Arbeloa.

El técnico salmantino se ha referido al hecho de que el equipo pueda culminar un segundo año sin títulos.

"El Madrid es donde más veces las cosas salen bien y a veces no salen como quieren. La mentalidad de este club es mirar al futuro y aquí no vale ganar ni perder. Hace 20 años que no pasaba. Hay que ganar siete partidos y cuando acabe hay que pensar en las cosas que tenemos que hacer bien", analizó Arbeloa.

Respecto a su futuro, Arbeloa ha dejado claro que "es una decisión que no me compete" y que tampoco le preocupa.

"Soy madridista pero es una decisión que no me compete. No me preocupa mi futuro sino estos siete partidos que es lo único importante ahora", ha asegurado Arbeloa.

"He hecho en cada momento lo que he creído y nunca he puesto mi figura por delante del club. Tenemos muchas cosas que mejorar, somos conscientes, los jugadores y yo. Y todo lo que he dicho es porque así lo he sentido y lo pienso", ha asegurado sobre su labor al frente del banquillo en los últimos tres meses.

"Hemos vivido casos como Girona que hace que sea más complicado ganar una Liga"

Arbeloa ha aseverado que "tenemos líderes, es una plantilla muy joven, hay muchos jugadores que les queremos exigir mucho demasiado pronto, pero hay muchos líderes con bastante experiencia. Pero también muchos jóvenes, están trabajando bien".

Sobre el hecho de haber ganado siete de las últimas 20 Ligas, Arbeloa ha señalado a algunos arbitrajes, como el sufrido en el Bernabéu ante el Girona.

"Algún motivo encontraríamos pero en relación a nuestro desempeño seguro que tenemos margen de mejora. En estos meses que hemos estado hemos rendido en las grandes citas. Hemos vivido casos como Girona que hace que sea más complicado ganar una Liga que una Champions", ha subrayado Arbeloa.

Su relación con el vestuario

"No he tenido sensación de colegueo o de amistad. Tener una buena relación no quiere decir que no puedas apretarles y exigirles. Es una relación que hay que aceptar y lo más importante es que todos tengan ganas de jugar. Ha habido un buen ambiente y a veces se dicen cosas a la cara que no gustan".

El ambiente que espera en el Bernabéu ante el Alavés este martes

"No me preocupa, creo que la gente está con el equipo y tenemos que demostrar que queremos ganar. Mañana tendremos que mostrar ambición como han hecho en los grandes partidos, es una asignatura que tenemos que seguir mejorando".

¿Cómo ve a Arda Güler?

"Han sido tres meses muy intensos, hemos pasado por muchas cosas. Cuando vine se decía que no jugaba los partidos importantes y mirad que partidos ha hecho contra el City o el Bayern. Desde que he podido trabajar con él y no está exento de sacrificio. Hay que aprender de los errores y es un gran premio a su temporada".

La actuación de Mbappé ante el Bayern en el Allianz

"No puedo acabar molesto con ninguna acción de Kylian. Ha hecho una eliminatoria a la altura del jugador que es. Ha hecho un gran sacrificio, vemos los partidos más de una vez y de verdad que estamos contentos con lo que ha hecho. Fue un peligro constante para el Bayern y ese es el Kylian que queremos ver todos los días".

¿Le ha condicionado coger al equipo a mitad de temporada?

"No es lo mismo llegar a mitad de temporada, está claro, y con circunstancias como las lesiones. Pero no merece más reflexión algo que para mí es evidente. Tenemos una gran plantilla. No creo que haga falta una revolución para poder luchar por títulos. Volveremos a pelear por ganar".