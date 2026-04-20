El Proyecto FER 2026 impulsa los "sueños reales" del deporte valenciano hacia los Juegos Olímpicos 2028

La Fundación Trinidad Alfonso ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición del Proyecto FER. El pasado viernes 10 de abril, la entidad presidida por Juan Roig presentaba oficialmente el Proyecto FER 2026, la 14ª edición de este programa que impulsa el deporte en la Comunitat Valenciana mediante apoyo económico y promoción social a sus deportistas. El acto, celebrado un año más en L'Alqueria del Basket, supone además el bautismo de un curso clave: el que marca el ecuador del ciclo olímpico que culminará en los Juegos de Los Ángeles 2028.

En esta etapa, el concepto de "sueño" vuelve a ser el eje central del proyecto. Entendido como reto, aspiración y objetivo, el término conecta con el imaginario de Los Ángeles, capital mundial del cine, y con la adaptación del conocido 'Basado en hechos reales' al lema 'Basado en sueños reales'. Con ello, la Fundación Trinidad Alfonso reivindica que las metas de los deportistas valencianos, por ambiciosas que parezcan, pueden hacerse realidad. Un ejemplo reciente es el subcampeonato mundial logrado por Quique Llopis en los 60 metros vallas, quien recibió un emotivo reconocimiento durante el acto.

La presentación volvió a reunir a una amplia representación del ecosistema deportivo valenciano y nacional, con presencia del Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, federaciones, clubes y universidades. Tampoco faltaron representantes de entidades deportivas como el Villarreal CF, el Levante UD o el Valencia Basket. Precisamente, uno de los momentos más llamativos fue el concurso de lanzamientos a canasta protagonizado por jugadores de la cantera del Valencia Basket junto a dos deportistas FER: el triatleta David Cantero y la palista Bárbara Pardo.

El Proyecto FER 2026 está integrado por 140 deportistas distribuidos en tres categorías. En el nivel 'Élite' se encuentran 45 integrantes, con ayudas que oscilan entre los 12.000 y los 16.000 euros. Otros 50 forman parte del nivel 'Promesas', con becas de entre 6.000 y 8.000 euros. Por último, el grupo 'Vivero', compuesto por 45 jóvenes deportistas, recibirá entre 2.000 y 3.000 euros según sus resultados. Además, el programa mantiene por noveno año el apartado FER Entrenadores, con 14 beneficiarios que percibirán ayudas de entre 3.000 y 6.000 euros. En total, la inversión destinada por Juan Roig alcanza el millón de euros.

Durante el acto, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, destacó la continuidad del proyecto como motor de crecimiento para los deportistas valencianos. Desde su creación en 2013, el FER ha concedido 1.700 becas, ha apoyado a 530 deportistas y ha destinado 11 millones de euros, consolidándose como una iniciativa "completamente diferencial en el panorama nacional". Gómez también subrayó que, aunque el objetivo final está en Los Ángeles 2028, el camino está marcado por numerosas competiciones nacionales e internacionales en las que los deportistas deben seguir dejando huella.

Por su parte, Juan Roig puso el acento en el valor del esfuerzo y en la importancia de compartir con la sociedad. "Yo a todo el mundo le digo que cuando más das, más recibes. Lo que pasa es que hay que creérselo. Yo me lo creo y nos va fenomenal", afirmó el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso. Además, quiso destacar el sacrificio diario de los deportistas: "Cada uno de ellos entrena entre 4 y 6 o 7 horas al día. Luego, cuando ganen las medallas en Los Ángeles, la gente podrá pensar que es una casualidad, pero es el esfuerzo de muchos años".

Roig también hizo referencia al Maratón de Valencia, impulsado por la Fundación desde 2012, como ejemplo de superación y sostenibilidad: "Toda la gente compite por un objetivo: contra uno mismo. Salvo los primeros, que quieren ganar, los demás quieren batir su récord personal". Un evento que, según subrayó, se ha consolidado como "el mejor Maratón de Europa" y un modelo a seguir por su carácter sostenible.

Con esta nueva edición, el Proyecto FER reafirma su compromiso con el deporte valenciano y con el impulso de los sueños de sus deportistas, en un camino que ya apunta directamente hacia Los Ángeles 2028.directamente hacia Los Ángeles 2028.

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