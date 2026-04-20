Una persona herida tras una explosión en una vivienda de Barcelona

Una persona ha resultado herida, cuyo estado se desconoce por el momento, a consecuencia de una explosión ocurrida este lunes en una vivienda de un edificio de dos plantas de Malgrat de Mar, Barcelona. Los vecinos han sido evacuados.

La explosión se ha producido en el piso superior del inmueble, que cuenta con bajos y dos plantas, poco antes de las 10 horas por causas que se están investigando.

Por el momento no se ha encontrado gas y las lecturas han dado negativas, según informa Bombers de la Generalitat en redes sociales. Debido a esta explosión, una persona ha resultado herida y ha tenido que ser atendida por personal del Sistema de Emergencias Médicas.

Inmueble afectado

La explosión ha afectado a los tabiques, dos fachadas, una pared y la puerta de entrada del apartamento. Bomberos de la Generalitat ha recibido el aviso de este incidente a las 09:49 horas de hoy lunes.

Ocho dotaciones de bomberos se movilizaron por la explosión en la planta superior. Finalmente, el arquitecto municipal también se ha trasladado al lugar. Continuamos inspeccionando el edificio, han avisado los bomberos de la Generalitat.

Incendio Montjuïc

Los Bombers de Barcelona han controlado el incendio de vegetación en la montaña de Montjuïc que se ha declarado este domingo por la tarde y que ha obligado a evacuar el castillo que corona el lugar.

El fuego también obligó a suspender los trayectos del teleférico de Montjuïc. El fuego no es de grandes dimensiones, pero se ha desatado en una zona de difícil acceso y se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona, un acantilado que da a la zona del puerto y supone una pared para los vientos que vienen del mar, informan diversas fuentes.

Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, enviaron a la montaña un helicóptero bombardero para sumarse a las labores de extinción de las llamas, ya sofocadas.

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