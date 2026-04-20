LaLiga confirma el día y la hora de El Clásico del Camp Nou
Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
Publicidad
La fecha del segundo clásico liguero, adelanta hace un mes por LaLiga, ha sido confirmada este lunes por parte de la organización presidida por Javier Tebas, tras hacerse públicos los horarios de las jornada 35 y 36. De esta forma, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Camp Nou el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas.
Según informó este lunes LaLiga, el Clásico del Spotify Camp Nou cerrará la sesión dominical de la jornada 35, que abrirán a las 14:00 el Mallorca y el Villarreal en el estadio de Son Moix.
La jornada empezará el viernes 8 de mayo con el Levante-Osasuna y acabará el lunes 11 con el Rayo Vallecano-Girona. El Atlético de Madrid recibirá el sábado 9 de mayo al Celta de Vigo en el Metropolitano, a las 18:30 horas.
El Barça de Hansi Flick es líder con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de siete jornadas. Los azulgrana podrían sentenciar el título ese día ante su eterno rival, siempre que ambos equipos ganen los tres próximos partidos.
Antes de el Clásico, el Barcelona recibe al Celta (jornada 33) este miércoles, visita al Getafe (jornada 32) el sábado 25 de abril y viaja a Pamplona el sábado 2 de mayo para medirse a Osasuna en el Sadar (jornada 34). Por su parte, el Real Madrid recibe este martes al Alavés (jornada 33), antes de jugar tres partidos fuera de casa: Betis (jornada 32) el viernes 24 de abril, Espanyol (jornada 34) el domingo 3 de mayo y Barcelona (jornada 35), el próximo 10 de mayo.
Calendario de Barcelona y Real Madrid en LaLiga
Jornada 33
Real Madrid - Alavés (martes 21 abril / 21:30 horas)
Barcelona - Celta de Vigo (miércoles 22 abril / 21:30 horas)
Jornada 32
Betis - Real Madrid (viernes 24 abril / 21:00 horas)
Getafe - Barcelona (sábado 25 abril / 16:15 horas)
Jornada 34
Osasuna - Barcelona (sábado 2 mayo / 21:00 horas)
Espanyol - Real Madrid (domingo 3 mayo / 21:00 horas)
Jornada 35
Barcelona - Real Madrid (domingo 10 mayo / 21:00 horas)
Jornada 36
Alavés - Barcelona (miércoles 13 mayo / 21:30 horas)
Real Madrid - Oviedo (jueves 14 mayo / 21:30 horas)
Jornada 37
Barcelona - Betis (horario por determinar)
Sevilla - Real Madrid (horario por determinar)
Jornada 38
Valencia - Barcelona (horario por determinar)
Sevilla - Real Madrid (horario por determinar)
Publicidad