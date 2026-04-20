Bárcenas, de ser el responsable de las cuentas del PP pasó a ser condenado por el 'caso Gürtel' y ahora ejerce como acusación en la 'operación Kitchen'

Luis Bárcenas entro en Génova en 1982. Durante décadas fue el gerente del Partido Popular bajo el mando de distintos tesoreros, hasta que en 2008 el pasa a ocupar ese puesto, lo nombró Mariano Rajoy. Bárcenas será entonces el máximo responsable de las finanzas del PP. Un puesto que ocupará hasta que se destapa el 'Caso Gürtel', lo que forzó su dimisión en enero de 2013.

Dentro de la trama sería quien gestionaba la 'caja B' del partido. Los llamados papeles de Bárcenas dieron pie a una pieza separada para investigar los presuntos sobresueldos a altos cargos del partido. El propio Bárcenas decía ante los medios "esas anotaciones son ciertas desde el primer apunte hasta el último apunte". Hay que recordar que en esas notas era donde aparecía la famoso "M. Rajoy".

El extesorero fue condenado a una pena 29 años y un mes por el Tribunal Supremo por delitos de blanqueo, contra la hacienda pública y apropiación indebida, entre otros. Ante los medios también dijo que Rajoy conocía la contabilidad B del partido desde el principio. Él y su mujer, Rosalía Iglesias, se habrían convertido entonces en objetivo de la 'operación Kirchen' que buscaba hacerse con archivos y documentos que pudieran comprometer al partido y al gobierno de Rajoy.

Entre esos documentos varias veces se ha hablado de una supuesta conversación entre Bárcenas y Rajoy que el extesorero habría grabado. Sobre ese audio ha dado varias versiones, llegando a reconocer en sede judicial que sí lo tenía. Habrá que ver si hoy le preguntan por esa grabación y qué versión da esta vez. Su mujer también declara hoy. Los dos lo hacen como acusación particular. Tanto él como su mujer están ahora mismo en libertad condicional tras ser condenados en el marco de la trama Gürtel.

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